Kommunion in St. Johannes

Unter dem Motto "Geborgen in Gottes Hand" feierten am Sonntag sechs Buben und vier Mädchen Erstkommunion in St. Johannes. Kinder und Eltern hatten die Texte und Gebete für den Gottesdienst, der von Stadtpfarrer Gerhard Pausch und Pfarrvikar Andreas Reber vorbereitet wurde, mitgestaltet.

Beteiligt an der Gestaltung waren ferner Gemeindereferentin Doris Schmidt und Gemeindepraktikant Florian Buchdrucker. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Kinderchor, verstärkt mit einigen Müttern unter der Leitung von Chordirektor Peter Kosmus. Ein Schaubild vor dem Altar wurde während des Gottesdienstes von Kindern erstellt. Es symbolisierte die Hand Gottes.Der Stadtpfarrer ermutigte dazu, sich ihr anzuvertrauen. "Gott steht mir stützend und helfend bei. Er gibt mir Kraft, auch schwierige Situationen anzunehmen", erklärte Pfarrer Pausch. Die heilige Kommunion schenke immer wieder diese innige Gemeinschaft mit Gott.