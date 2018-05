Kommunion in St. Josef

Die Ergebnisse aus den vielen Tischrunden waren vorne am Altar angebracht. Lange hatten sich die 27 Buben und Mädchen auf ihren großen Tag vorbereitet. "Einem der wichtigsten Tage in ihrem Leben", wie Stadtpfarrer Markus Schmid betonte. Am Sonntag feierten sie Erstkommunion. "Wir Christen schauen nicht nur mit den Augen, wir schauen mit den Augen des Herzens", sagte der Geistliche und unterstrich, dass Christus im Brot sei, das jedes Kind bekommen würde.

"Wer den Leib Christi empfängt, der hat Gemeinschaft mit ihm und mit den anderen." An ihrem Festtag hätten die Kinder den Platz der Apostel beim letzten Abendmahl eingenommen. Denn: "Heute haben wir uns um den Tisch Jesu versammelt." Am Nachmittag trafen sich alle zur Dankandacht. Konzelebrant war Kaplan Thomas Hösl.