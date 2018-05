Am Sonntag feierten in der Pfarrei St. Michael 15 Jugendliche Konfirmation. Den Gottesdienst gestalteten Pfarrer Hans-Martin Meuß, Pfarrerin Stefanie Endruweit und Religionspädagogin Evelyn Krähe. Es ging um "bunte Farben". Musikalisch umrahmt wurde der Festtag von der Orgel und der Rothenstädter Band "At Light". Zuerst waren am Sonntag die Konfirmanden im engen Kreis geladen, das Abendmahl zu empfangen, anschließend die anderen Getauften. Erstmals an den Tisch des Herrn geladen waren Louisa Maria Waertel, Lukas Döhler, Katja Janzen, Xenia Minela Slenczka, Angelina Weiß, Lukas Scharnagl, Paula Krauß, Maxim Machnowskj, Emil Ferdinand Hagelstein, Ronja Josepha Piendümpl, Ben Leo Löw, Jana Klein, Niktia Grace Oddeson, Denis Weber und Giovanni Müller.