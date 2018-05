In der evangelischen Gemeinde St. Michael feierten am Samstag 13 Konfirmanden ihren Festtag und empfingen das erste Mal das Abendmahl. Nico Ehmann, Alexander Rutkovski, Timo Oestreich, Sarah-Meda Roth, Lucas Dominik Kledtke, Martin Peter Müller, Lucas Welsch, Kevin Eric Klein, Lukas Robert Venzl, Ella Brigitte Krapf, Lily Zahn, Micha Mehlan und Alina Vedenapin sangen gemeinsam "Eingeladen zum Fest des Glaubens".

Pfarrerin Stefanie Endruweit ging in ihrer Predigt darauf ein, dass sich die Jugendlichen in die Gemeinde und im Leben einbringen sollten. "Besser im Leben Akzente setzen und nicht alles grau in grau lassen. So lernt man Menschen kennen mit Profil." Kirchenmusikdirektor Hanns Friedrich Kaiser, der Posaunenchor St. Michael unter der Leitung Günther Weigl und die Familie Mehlan von der Band "Ephesus" gestalteten den Gottesdienst musikalisch.