Mit Esoterik habe das nichts zu tun. "Gefällt mir halt, wenn das Holz im Raum pendelt." Konstantin Baier ist gelernter Schreiner, also vom Fach. Er weiß, wie man Kegel drechselt und schnitzt. Am Freitagabend lud der Künstler zur Finissage der Ausstellung "War Was" in sein Atelier in der Kurfürstenstraße. Seit "Kunstgenuss bis Mitternacht" hatte Ulrich Wirner dort wandfüllende kraftvolle Gemälde ausgestellt.

Seine "monströsen Miniaturen" in Form kleinformatiger Zeichnungen mit kritischen Texten, die bissig, aber auch augenzwinkernd sind, standen mehrere Wochen lang im Wechselbezug zu seinen farbgewaltigen, großformatigen Bildern, die sich mit dem Buchstaben "Z" beschäftigten. Abgerundet wurde die Ausstellung mit abstrakten, erdverbundenen Schalen und Skulpturen der Dauerausstellung Baier."Ich mache Pendel in allen Größen aus einheimischen Hölzern", erklärte Baier. Gerade in den Verwundungen des Holzes, die andere als Fehler betrachteten, sieht der Künstler seine Freiheiten und Interpretationsmöglichkeiten. Risse, Rindreste: Das ist das Salz in der Suppe des Modelleurs. Neben Pendeln präsentiert Baier auch Fackeln, Statuen und Masken, die er aus Holzabfällen, die ihm zugetragen werden, schafft.Wirner ist gelernter Maler und Lackierer und stammt eigentlich aus Weiden, wohnt aber in Reutlingen. Erst vor fünf Jahren hat er wieder zu Pinsel und Farbe gegriffen. "Ich bin ein sehr figurativer Maler." Dank eines Stipendiums durfte er ein halbes Jahr lang eine Künstlerkolonie in Ungarn besuchen. "Dort hab' ich sehr viel gemalt."Bei seinen Bildern habe er sich am Buchstaben "Z" abgearbeitet. Entstanden sei eine Bilderserie auf großen Leinwänden. Ein völlig neues Format für den Künstler, der sich vorher nur mit kleinformatigen Arbeiten beschäftigte. Er befasst sich mit Themen, wie Zorn, Zauber, Zuversicht, Zutrauen, denen er menschliche Körper verpasst. Daneben präsentiert er aber auch alte Skizzenbücher, die er mit Texten ausgestattet hat.