Natürlich dürfen weihnachtliche Weisen nicht fehlen. Doch die Franz-Grothe-Musikschüler haben bei ihrem Auftritt in der Regionalbibliothek noch viel mehr im Gepäck.

Das Konzert der städtischen Musikschule im Café der Regionalbibliothek ist bereits Tradition. Auch heuer waren die Zuhörer von dem variantenreichen Programm begeistert. Denn die Akteure hatten nicht nur Weihnachtsmelodien und Volksweisen einstudiert. Sie spielten auch Lieder aus Pippi Langstrumpf, Werke von Johann Sebastian Bach oder Antonio Vivaldi auf Klavier, Violine oder Harfe."Immer wenn die Musikschule zu uns kommt, ist das der Startschuss für die Weihnachtszeit", freute sich Sabine Guhl, Leiterin der Regionalbibliothek. Den Auftakt gestalteten das Anfänger-Blockflöten- und das Harfenensemble, die zum ersten Mal zusammen musizierten und für diese Premiere die "Kleine Melodie" von Mozart und die Volksweise "Schneeflöckchen" ausgewählt hatten. Anna Winter (Viola) spielte das "Allegro" aus dem Concerto G-Dur, am Klavier ließ Lorenz Nickl einen Marsch in D-Dur erklingen. Klara Dostler war auf der Violine weihnachtlich unterwegs mit "Vom Himmel hoch" und "Joseph, lieber Joseph". Mit Unterstützung ihrer Lehrerin Petra Bäumler-Lang am Klavier ließen Vanessa Kurzwart und Johanna Nickl auf der Querflöte "Jingle Bells" und die "Petersburger Schlittenfahrt" durch das Café rauschen.Anna Wechsler (Klavier), ebenfalls mit "Jingle Bells", und Niklas Neulinger, er spielte am Klavier "Hej, Pippi Langstrumpf", wechselten sich mit den Fortgeschrittenen Franz Lindner (Viola) und dem Mittelstufen-Blockflötenensemble ab. Es folgten Jasmin Ulbricht, Johannes Jurczyk, Valentina Lipp, Anna Wittmann und Johanna Pickert auf ihren Instrumenten.Das Gesangsensemble begeisterte mit "Still, still" und "Sei hier Gast" aus "Die Schöne und das Biest". Zum Abschluss traten Cordula Schön( Violine) mit "Let it go" und das Streichquartett mit "Lullaby of Birdland" und "Abendsegen" auf. Leiterin Luise Janhsen wies zum Abschluss noch auf das musikalische Märchenspiel "Die Bremer Stadtmusikanten" hin: der Kartenvorverkauf in der Musikschule hat begonnen.