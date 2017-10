Titel

Weiden . (rdo) Weiden. (rdo) Der Bund der Berliner und Freunde Berlins lädt am Freitag, dem 13. Oktober um 18.00 Uhr ins Café Mitte am Stockerhutpark 1 zum Konzert mit Liedern von Christian Grote aus Landshut ein. Der Abend dreht sich um Geschichten rund um die Macht Musik und mitten aus dem Leben. Eintritt frei, Spenden für den Künstler erwünscht.Diavortrag: Herbst an der Nordsee und auf HelgolandWeiden. Erna Häupl beschreibt in dem Diavortrag "Herbst an der Nordsee und auf Helgoland" am Dienstag, 10. Oktober, im Maria-Seltmann-Haus den besonderen Reiz der Eiderstedter Halbinsel, wenn die touristenruhige Zeit beginnt. Die Salzwiesen und der zwölf Kilometer lange Sandstrand von St.-Peter-Ording sind beeindruckend natürlich. Auf der Hochseeinsel Helgoland toben stürmische Winde. Wieder zurück auf dem Festland bieten der Südwestpark mit den Kegelrobben, die "Große Breite" in Schleswig und eine historische Fischersiedlung auf dem Holm viel Abwechslung. Beginn 15 Uhr. Eintritt 3 Euro.Jazz-DanceWeid en. Die Volkshochschule lädt Tanzbegeisterte zu einem Jazz-Dance-Workshop am Samstag, 14. Oktober, von 10 bis 12 Uhr ein. Gebühr 14 Euro. Infos: Telefon 0961/48178-0.**Natur-KosmetikWeiden. Am Mittwoch, 11. Oktober, zeigt Ernährungsberaterin und Gesundheitstrainerin Melanie Thoma in dem Workshop "Kosmetik aus der Natur - Gesichtsreinigung auf natürlicher Basis" im Maria-Seltmann-Haus, dass "grüne Kosmetik" leicht selbst herzustellen ist. Das gemeinsame Rühren und Zubereiten macht viel Spaß und das Wichtigste: man weiß, welche Zutaten enthalten sind. Es wird eine Waschpaste mit Mandelmilch und Heilerde und ein Reinigungspuder mit Mohn und Bohnenmehl hergestellt. Kursdauer 15 bis 17 Uhr. Kursgebühr 8 Euro. Anmeldung unter Tel. 0961 / 381091-1.***GesundheitswanderungWeiden. Nach der außerordentlich großen Resonanz bei der Gesundheits-Schnupperwanderung bietet Lorna Simone Bauer (zertifizierte Gesundheitswanderführerin) Kurse für Interessierte an. Besprechung über die Zeitplanung, etc. am Donnerstag, 12. Oktober, um 18 Uhr in der Gaststätte Dagner, Frauenrichter Str. 70, Weiden, alle Gesundheitsfreaks sind herzlich eingeladen, sich zu informieren. Nähere Auskunft in wichtigen Dingen Telefon 09431/7540808.Flohmarkt für KirchenrenovierungWeiden/Rothenstadt. Der Pfarrgemeinderat Rothenstadt bietet am Samstag, 14. Oktober, von 13 bis 16.30 Uhr bereits zum vierten Mal im katholischen Pfarrheim einen Flohmarkt zugunsten der Kirchenrenovierung an. Bei Kaffee und selbst gemachten Kuchen in der Kaffestube kann man dann nach Herzenslust an den Flohmarktständen stöbern, kaufen und verhandeln. Im Angebot ist verschiedene Flohmarktware (Deko, Cds, Schallplatten, Haushaltsartikel, Comics etc.). Wer noch Waren (keine Kleidung oder Lebensmittel) bringen möchte kann das am Freitag, 13. Oktober, zwischen 15 und 17 Uhr im Pfarrheim (Hintereingang) tun.ElefantengeschichtenWeiden. Alle Kinder sind zur Vorlesestunde am Donnerstag, 12. Oktober, um 16 Uhr in die Kinderbibliothek eingeladen. Es werden lustige Elefantengeschichten vorgelesen. Danach dürfen die Kinder basteln. Der Eintritt ist frei. Es ist keine Anmeldung erforderlich.