Noch scheint nicht ganz geklärt, was genau am späten Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus geschah. Die Angaben gehen weit auseinander, schreibt die Polizei. Klar ist: Für einen Bewohner endete eine Auseinandersetzung mit einer blutenden Lippe. Laut Bericht wollte der 37-Jährige gegen 22.50 Uhr andere Mieter wiederholt um Ruhe bitten. Ein 27-Jähriger öffnete zwar seine Tür, "jedoch nicht für ein klärendes Gespräch". Er schlug dem 37-jährigen "unvermittelt" ins Gesicht, heißt es weiter. Als Ursache hinter dem Streit in dem Haus vermutet die Polizei übermäßigen Alkoholkonsum.