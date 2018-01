Ein Ehestreit mündete in der Nacht zum Samstag in Gewalt. Wie die Polizei mitteilt, zog ein 42-Jähriger seine ein Jahr jüngere Frau an den Haaren, diese kratzte ihn heftig im Brustbereich. Der Mann wiederum schlug dann mehrfach mit der Faust zu, woraufhin die 41-Jährige zu einer Nachbarin flüchtete.

Die Polizei nahm den Fall auf und stellte Alkoholwerte von 1,56 Promille beim Mann und 0,98 Promille bei der Frau fest. Die leicht verletzte 41-Jährige verbrachte die Nacht bei ihrer Mutter. Beiden Eheleuten blühen Anzeigen wegen Körperverletzung.Alkohol war auch bei einem Ehestreit in der Nacht zum Sonntag im Spiel. Ein 25-Jähriger mit laut Bericht 2,36 Promille intus randalierte vor seinem Haus. Die Polizei schlug ihm vor, bei seiner Mutter zu schlafen. "Dem stimmte der 25-Jährige zwar zunächst zu, er kehrte aber später wieder zu der Wohnung seiner Frau zurück und wollte vor dem Anwesen nächtigen." Wegen des kalten Wetters und "der fehlenden Einsicht" nahm die abermals gerufene Polizei den Weidener zur Ausnüchterung mit.