Wie man empfindliche Haut pflegt, Augenbrauen natürlich nachzeichnet und Kopfschmuck gekonnt einsetzt, lernten zehn Krebspatientinnen beim Kosmetikseminar "look good, feel better" im Klinikum Weiden.

Weiterer Termin Das Brustzentrum Weiden lädt am Donnerstag, 21. September mit dem Team des Cityfriseurs zu einem Informationsnachmittag zum Thema "Tücher und Schals - raffinierte Bindetechniken" ein. Beginn ist um 16 Uhr im Besprechungsraum 1 im Klinikum Weiden. Tücher und Schals in verschiedenen Größen müssen die Teilnehmer mitnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird aber um Anmeldung unter Telefon 0961/303-5522 gebeten. (exb)

"Es ist wichtig für die Psyche, strahlend in einen Spiegel schauen zu können", sagt Krankenschwester Thea Schneider. Vier Mal im Jahr organisiert sie die kostenlosen Seminare. "Ich merke, dass sie sich in der Zeit ablenken können." Dabei komme es oft zum Erfahrungsaustausch zwischen den Frauen, erzählt Schneider. Visagistin Yvonne Werner erklärt, wie die Frauen die Kosmetika am effektvollsten einsetzen. Seit 2016 leitet die Vohenstraußerin die Seminare. "Es macht unwahrscheinlich viel Spaß, das Wissen zu vermitteln", sagt sie. Gerade in der Situation der Krebspatientinnen sei es meist schwierig, sich zu schminken, ohne angemalt zu wirken.