Die Kreisrinderzuchtgenossenschaft ermittelt erstmals die "Kuhprofis". Eines der sechs Kriterien ist die Milchleistung. Bei der Versammlung wird zudem die Kuh mit der höchsten Lebensleistung geehrt: Es handelt sich dabei um "Zilli" vom Hof von Bringfried Bock aus Hinterbrünst mit 122 017 Kilogramm Milch.

Ehrenpreise Herdenleistung : Stefan Hefner, Vorbach; höchste Laktoseleistung : Erwin Stahl, Bergnetsreuth, mit Kuh "Daisy"; Lebensleistung: Bringfried Bock, Hinterbrünst ("Zilli" 122 017 kg Milch), Hubert Herr, Moos ("Lisi" 105 387), Hans Gollwitzer, Mallersricht ("Lilo" 102 482), Leonhard Käs, Wollau ("Geisleit" 101 125), Johann Bartmann, Hagendorf ("Lustig" 100 775); Eutergesundheit: Manfred Meißner, Bergnetsreuth; Lebensleistung Abgang : Johann Spiegl, Frühlingshöhe; Marktbeschicker Großvieh : GbR Schatz Steinach 16 Jungkühe; Marktbeschicker 17 Kälber Johannes Lang, Öd; positiv gezüchtete Bullen: Martin Deubzer, Trabitz, Siegfried Lehner, Kirchenthumbach, Franz Hammerl, Moosbach, Anton und Helmut Ott, Trabitz. (rdo)

7 von 19 ausgezeichneten "Kuhprofi"-Betriebe der Oberpfalz stammen aus dem Landkreis Neustadt/WN: Manfred Gradl (Kirchenthumbach), Erwin Hösl (Steinreuth), Christian Meier (Kirchenthumbach), Josef Nickl (Speinshart), Christian Pschierer Kirchenthumbach), Karl Schröml (Obersdorf) und Josef Witt (Parkstein). Basis für die Auszeichnung sind Milchleistung, Zwischenkalbezeit, Abgangsrate, Zellzahl, Lebens- und Lebensabgangsleistung.Zur Jahreshauptversammlung im Postkellersaal begrüßte ein letztes Mal Vorsitzender Günther Rodestock die Züchter. Er gehörte seit 1989 zu den Jungzüchtern und übernahm 1993 die Verantwortung als Vorsitzender. Jetzt will Rodestock jüngeren Landwirten Platz machen. Ein neu gewähltes Vorstandsteam übernimmt, das in einer konstituierenden Sitzung noch die Posten bestimmt: Dabei sind Stefan Hefner (Vorbach), Thomas Bauer (Engleshof), Martin Bäumler (Obertresenfeld), Markus Grötsch (Bodenmühle), Franz Kriechenbauer (Bergnetsreuth), Christof Spiegl (Frühlingshöhe) und Lorenz König (Rupprechtsreuth).2016 war eine neue Sammelstelle zur Kälbervermarktung auf dem Seibertshof (Luhe-Wildenau) eingerichtet worden, weil die bisherige Sammelstelle in Moosbürg (Weiden) für die enorm steigende Kälberzahl zu beengt war. Rodestock berichtete von gutem Zulauf an Marktbeschickern und Käufern bei der Festvermarktung in Seibertshof, die mit größeren Stallungen und Waschplätzen punkten kann. Bis zu 400 Kälber werden dort pro Woche vermarktet. Bewährt habe sich auch der "lose Auftrieb" der Tiere bei der Versteigerung in Schwandorf: Die jungen Rinder lassen sich nur ungern an der Leine führen und werden jetzt seit einem halben Jahr in kleineren Gruppen - entspannter - zur Auktion gebracht. Als Zuchtleiter berichtete Landwirtschaftsdirektor Thomas Nibler von schwankenden Rohstoffpreisen bei der Milch. In der Zuchttiervermarktung ist die Kreisrinderzuchtgenossenschaft mit 113 Tieren in der Auktion und 466 im Export Spitze in der Oberpfalz. Bei einer gleichbleibenden Einstellzahl von 28 000 Kühen waren Betriebsrückgänge von 784 auf 756 zu verzeichnen.Gerhard Schwarz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Weiden stellte sich als Nachfolger von Rudi Schüsslbauer vor. Fachberater Rudi Traxinger (AELF Schwandorf) wurde für 30 Jahre Tätigkeit mit einem Präsentkorb geehrt. "Geht es den Kühen gut - fühlt sich der Bauer wohl!" Das war der Titel eines Fachreferats von Haltungsberater Sebastian Hösl vom Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern. Er gab Einblicke in die Möglichkeiten der Tiergesundheit im Lauf- und Anbindstall. Tageslicht, Sauberkeit und Frischluft seien gut für das Wohlbefinden.