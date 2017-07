Das Kreisverbindungskommando begeht sein Zehnjähriges in der Ostmarkkaserne. Eine große Zahl an Gästen feiert mit - und erlebt einen glücklichen neuen Oberstleutnant.

2000 Übungstage

Zielen und klettern

120 Gäste aus dem Landkreis waren der Einladung des Leiters des Kreisverbindungskommandos (KVK), Oberstleutnant Thomas Spörl, in die Kaserne gefolgt. Das Jubiläum bedeutete gleichzeitig zehn Jahre Katastrophenschutz in neuer Struktur: Das KVK wurde 2007 Bindeglied zwischen Landkreis und Bundeswehr im Katastrophenschutz. Die Männer der ersten Stunde waren seinerzeit Ralf Blome, Christoph Mühlbauer, Richard Reger, Manfred Zettl, Fritz Vetter und Spörl als kommissarischer Leiter.Innerhalb kurzer Zeit ist das Kommando auf zwölf Mann angewachsen, 2008 übernahm Franz Herbst die Führung, erklärte Spörl in seinem Rückblick. Klaus Lotter wurde als Katastrophenschutzbeauftragter bestellt. Spörl erinnerte an die Katastrophen in Deggendorf und Simbach am Inn. Das verdeutliche, dass man vorbereitet sein müsse - und das wiederum sei nur durch gemeinsame Übungen zu erreichen."Wir haben uns immer in Wehrübungen weitergebildet und mit der vorgesetzten Dienststelle geübt. Die Professionalität wurde immer besser, und ich kann mit Stolz sagen, wir haben in den vergangenen Jahren immer sehr gut abgeschnitten. Dies ist ein Verdienst meiner Männer." Seit Besten des KVK wurden 2000 Wehrübungstage geleistet und 18 Beförderungen erreicht. Landrat Andreas Meier dankte wie Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht dem KVK. Gleichzeitig mahnte Meier: "Wenn die Helfer behindert oder gar angegriffen werden, muss man sich Gedanken machen." Die Justiz sei hier gefordert, so der Landrat.Bürgermeister, Vertreter der Polizeidienststellen des Landkreises, der Integrierten Leitstelle, von Rotem Kreuz und Angehörige des Landratsamtes konnten am Schießsimulator oder auch an der Kletterwand der Bergwacht ihr Talent unter Beweis stellen. Die neuen Fahrzeuge der Feuerwehren Neustadt/WN und Oberwildenau standen zur Besichtigung zur Verfügung.Weiterer Höhepunkt war eine Personalie: Der Kommandeur des Regionalstabs Ost, Oberst Johann Bauer, beförderte Vize-Kommandant Oliver Völkl zum Oberstleutnant.