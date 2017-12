Am Montag, 18. Dezember, kam es zum dritten Handtaschenraub in Weiden innerhalb von acht Tagen. Zwar gebe es noch keinen Nachweis für eine Serie: "Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass es sich um den gleichen Täter handelt", sagt Kriminaloberkommissar Dietmar Winterberg, Sprecher des Polizeipräsidiums Regensburg. Die Täterbeschreibungen ähneln sich. Einmal wurde der Dieb von einem zweiten Mann begleitet.

Alle drei bestohlenen Damen beschreiben den Handtaschenräuber als jung (höchstens 20), schlank und 1,65 Meter klein. Im dritten Fall sprach die beraubte Seniorin von südländisch-arabischem Aussehen.Der erste Fall: Am Sonntag, 10. Dezember, gegen 14 Uhr griffen zwei Unbekannte im Stadtmühlweg zu. Sie entrissen einer 86-Jährigen die Handtasche. Die Diebe waren etwa 20 Jahre alt und hatten schwarze Strickmützen auf. Bei einem fielen eine beige Hose und eine schwarz-gelbe Jacke auf.Fall zwei: Am Samstag, 16. Dezember, entriss in der Leimberger Straße ein Unbekannter einer Frau (80) die Handtasche. Sie stürzte, rappelte sich auf und verfolgte den Mann (1,65 Meter, etwa 20 Jahre, dunkle Hose, dunkelblauer Kapuzenanorak) bis in die Ermersrichter Straße.Und zum Dritten: Am Montag, 18. Dezember, gegen 17 Uhr wurde einer 76-jährigen Frau in der Bürgermeister-Prechtl-Straße die Handtasche samt Geldbörse entrissen. Der Täter lief in Richtung Fußgängerzone davon. Sie beschreibt ihn als 15 bis 20 Jahre, etwa 1,65 Meter, schlank, schwarzes Haar, dunkel gekleidet.Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt. Wer Zeuge der Tat wurde, den Täter auf der Flucht gesehen hat oder Hinweise auf dessen Identität geben kann, soll sich unter 0961/401-0 melden.