Was der US-Präsident, Leonardo Da Vinci und ein Strohhalm mit dem Weihnachtsfest zu tun haben? Die Besucher der Kinderchristmetten in St. Michael und St. Konrad wissen es jetzt.

Neue Perspektiven

Unterlage aus Stroh

Ein Strohhalm reißt ziemlich leicht, wenn man sich plötzlich mit seinem ganzen Gewicht daran klammert. Stadtdekan Johannes Lukas

Vor dem Jesuskind in der Krippe würden laute und kräftige Hirten ganz klein und furchtsam. Und dennoch mache das Kind sie groß. Denn nicht zuerst dem König oder dessen Ratsleuten sei verkündet worden, dass Jesus geboren worden sei. Nein, stattdessen Menschen, denen es kalt war, die nicht viel zum Essen gehabt hätten. "Die kein schönes Leben hatten." Später habe Jesus sich selbst als uten Hirten bezeichnet, sagte Pfarrer Hans-Martin Meuß an Heiligabend bei der Kinderweihnacht in St. Michael . Solch gute Hirten gebe es auch heute noch: unter Eltern, Erziehern, Lehrern, Mitarbeitern in Schulen, Rathäusern und Bibliotheken. Auch an sie gelte es zu denken, wenn abends die Lichter am Weihnachtsbaum entzündet werden.Beim Festgottesdienst hielt der Pfarrer eine anfangs gar nicht recht weihnachtlich klingende Predigt. Er erzählte, wie Leonardo da Vinci bei seinem berühmten Abendmahls-Gemälde das Schurkengesicht von Judas gefunden habe. An diesem Gesicht scheiterte die Fertigstellung, nachdem da Vinci alle Modelle für die restlichen elf Apostel schon längst Mailands Straßen ausfindig gemacht habe. Schließlich wurde das Antlitz eines Kloster-Priors das Vorbild für Judas den Verräter, weil der leitende Klosterbruder sich beim Mailänder Herzog über die Verzögerung der Fertigstellung des Bildes durch den Künstler beschwert hatte. "Leonardo da Vinci hat sein Feindbild gefunden", sagte Meuß. "Für uns ist es eine Anekdote, für die Betroffenen damals bitterer Ernst."Und genau das stehe auch im Hintergrund des Predigttextes der so merkwürdig changiere zwischen "Liebe" - "Gottes Kinder" - "Sünde" - "Unrecht". In der Weihnachtsnacht sei etwas geschehen, was den Menschen eine neue Perspektive, eine neue Richtung und einen neuen Schein gebe, so der Geistliche: "Klein und unbedeutend aus einer Krippe und gleichzeitig weltverändernd stark, den Trumps und Putins und Prioren und Malern zum Trotz." Das Christuskind sei entgegenkommend, einladend, versöhnend.Vielleicht sei ja da tatsächlich etwas geschehen in jener Nacht von Bethlehem, allem Augenschein zum Trotz, was die Menschheit erneuern wolle, das es wert sei, gefeiert zu werden, meinte der Geistliche: nicht als Ruf des Triumphes, sondern als Weglicht in dieser Welt - mit dem Bekenntnis aus dem Hebräerbrief: "Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit".In St. Konrad erinnerten Kinder mit ihrem Krippenspiel an Jesu Ankunft auf Erden im Stall von Bethlehem. Dekan Johannes Lukas nahm diesen Gedanken in seiner Weihnachtspredigt auf und befasste sich mit der Unterlage Jesu in der Krippe - mit dem normalerweise kaum beachteten Stroh. "Lassen Sie mich heute an einen einzigen Strohhalm aus unserer Krippe erinnern." Und zwar deshalb, weil ihm dieser Halm den ganz berühmten Strohhalm ins Gedächtnis rufe, an den man sich klammere, wenn man zu ertrinken drohe.Was das mit Weihnachten zu tun habe? "Nun, ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass immer mehr Menschen heutzutage dieses Kind dort drüben in der Krippe mit so einem Strohhalm verwechseln, mit dem Strohhalm, an den man sich erst dann wieder erinnert, wenn einem das Wasser längst schon bis zum Hals steht, und an den man sich dann klammert, wenn man zu ertrinken droht." Aber: "Entschuldigung, denken Sie eigentlich noch an dieses Kind in Bethlehem? Denken Sie eigentlich noch an Jesus Christus?" Er vermute, dass das Kind aus der Krippe in wenigen Tagen bei vielen wieder in der Versenkung verschwinde.Denn: "Solange alles gut läuft und glatt geht, so lange wird er für die meisten Menschen auch in der Vergessenheit bleiben. Meistens erinnert man sich erst dann wieder, wenn es einem dreckig geht." Eine Zeitlang mag so eine Einstellung gut funktionieren. Aber, so Lukas: "Ein Strohhalm reißt ziemlich leicht, wenn man sich plötzlich mit seinem ganzen Gewicht daran klammert." Er "taugt nicht als Fundament für ein Leben". Gottes Gegenwart müsse man ständig suchen. Er sei "wie ein fester Boden unter meinen Füßen".