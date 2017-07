Im Pass steht "Weiden in der Oberpfalz". Aber in seiner Geburtsstadt war Jonas genau fünf Tage. Er ist das Kind der Trapezartisten Evelin Zuniga und Guilherme Sepuveda, sie Argentinierin, er Brasilianer. Beide entstammen renommierten Artistenfamilien aus Südamerika. Ihre Kunst - von Trapez zu Trapez unter der Zirkuskuppel zu fliegen - führen sie als "Flying Zunigas" in sechster Generation fort.

Nachmittags dabei

Bruder darf bald ran

Während des Gastspiels 2013 kam Evelins zweiter Sohn Jonas zur Welt, nachts um 3 Uhr am 29. September. Nach fünf Tagen konnten Mutter und Baby dem Zirkus nachreisen, der schon in den Bayerischen Wald weitergezogen war. Seither war Jonas nicht mehr in Weiden. Sieben weitere Tage kommen jetzt dazu. Viel mehr als den Festplatz an der Conrad-Röntgen-Straße wird er nicht sehen. "Wir haben viel zu tun", bedauert die Argentinierin, die eigentlich schon vor hatte, zumindest dem Krankenhaus einen Besuch abzustatten.Dem fast vierjährigen Lockenkopf ist's vermutlich egal, ob er die Schönheiten der Weidener Altstadt sieht, von denen "Krone"-Sprecherin Susanne Matzenau so schwärmt. Seine Welt - das ist der Zirkus. Er sei absolut enthusiastisch begeistert, erzählen die Eltern. "Fanatic." Er sehe sich jede Vorstellung an, liebe "Crazy Wilson", die Pferde und natürlich seine fliegenden Eltern. Bei den Nachmittagsvorstellungen ist er "live" dabei, abends bringt ihn der Bruder Joaquim (11) zur Halbzeit ins Bett in den Wohnwagen. Die "Zunigas" sind die letzte Nummer.Joaquim war schon immer ein großer Bruder wie aus dem Bilderbuch. Gut in der Schule, geduldig mit dem kleinen Treibauf. Am Sonntag, 9. Juli, wird er 12 Jahre. Ein Alter, in dem es für den Artistensohn - endlich! - ernst wird. Er darf arbeiten. "Wir haben die Erlaubnis", berichtet Vater Guilherme. Dazu bedarf es eines Gesundheitszeugnisses und der Einverständnis des Ordnungsamtes, in diesem Fall München. "Manege frei" hieß es im März auch für seinen Schulkameraden, den neunjährigen Alexis-Henry Lacey-Krone. Er ist der Sohn von Direktorin Jana Mandana Lacey-Krone und Löwendompteur Martin Lacey. Alexis hatte mit seiner Cousine und einer gemeinsamen Ponydressur sein Debut in München.Evelin Zuniga nennt ihr blauäugiges Weidener Kindl übrigens liebevoll "unseren Deutschen". Der Dreijährige hat noch eine Besonderheit: Er spricht Italienisch. Warum? Weil seine Lieblingsserie "Pippi Calzelunghe" auf "Sky Italian", das im Zuniga-Wohnwagen so gut zu empfangen ist.___Die Vorgeschichte im Internet: