Dienstag, 31. Oktober, ist heuer wegen des Reformationsfestes ausnahmsweise ein Feiertag. Und genau dann kommt Kult-Regisseur Joseph Vilsmaier ("Stalingrad", "Comedian Harmonists", "Marlene", "Nanga Parbat") nach Weiden. Der 78-Jährige wird im "Neue Welt Kinocenter" ab 14 Uhr, seinen neuesten Film präsentieren. Mit "Bayern - Sagenhaft" hat Vilsmaier eine Dokumentation über das bayerische Brauchtum geschaffen. Nach dem Filmende wird er sein Publikum begrüßen und für Fragen zur Verfügung stehen. Filmende wird um 15.30 Uhr sein. Gezeigt wird unterschiedlichstes Brauchtum in allen sieben Regierungsbezirken. Dabei zeigt er Feste, Festspiele, Bräuche und Traditionen und erklärt, auf welche Sagen, christliche Legenden oder historische Ereignisse diese zurückgehen.

Doch der Titel "Bayern - sagenhaft" lässt sich auch anders verstehen, nämlich als Kompliment für die einzigartige bayerische Landschaft, für die Vielfalt in Kunst, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und Sport. Als Sprecherin fungiert die Kabarettistin Monika Gruber, die immer wieder in kurzen Sketchen zu sehen ist. Die Texte stammen von Journalist Hannes Burger, die Musik von Haindling. Gedreht wurde mit der hochmodernen und hochauflösenden Kamera Arri Alexa 65, die auch in "The Revenant" und "The First Avenger: Civil War" verwendet wurde.