Weiden/Trauschendorf. Über die Geschichte des Tourismus in Bayern und speziell der Oberpfalz referierte Petra Vorsatz kürzlich in Trauschendorf. Das dortige Wanderheim betreibt die 1947 als Touristenverein "Die Naturfreunde" wiedergegründete Gemeinschaft.

Weitere Termine Die "Naturfreunde" unternehmen die Bezirkswanderung am 7. Oktober, veranstalten einen "Sushi-Abend" am 8. Oktober, einen Vortrag der Greenpeace-Ortsgruppe am 12. und das "Ausbuttern" am 22. Oktober. (hcz)

Die Leiterin des Kulturamts berichtete von den Anfängen des Tourismus, der sich ab dem 18. Jahrhundert auf Pilgerreisen und Besuchen von Heilbädern beschränkte. Nachdem Beamte und einige Angestellte seit 1871 Anspruch auf sechs bis zehn Tage Urlaub pro Jahr gehabt hätten, habe sich der Tourismus zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Anfang des 20. Jahrhunderts habe man erste "Verschönerungsvereine" gegründet, so auch 1913 die "Naturfreunde Weiden" in der Restauration von Adam Keimel in der Sedanstraße. Von den 27 Mitgliedern seien 14 eingezogen worden, jedoch sei keiner im Krieg gefallen. Ab 1919 seien erstmals Frauen eingetreten. Nach der Gründung der nationalsozialistischen Reiseorganisation "Kraft durch Freude" 1933 sind alle anderen Tourismusorganisationen "gleichgeschaltet" worden, erzählte Vorsatz. Am 1. April 1949 hätten 30 Mitglieder im Cafè Lobinger den Verein wiedergegründet. 1983 haben sie einstimmig beschlossen, ein Grundstück an der Ostmarkstraße gegen den Bauplatz in Trauschendorf zu tauschen und dort das heutige Wanderheim zu erbauen.Hüttenwart Günther Grabs berichtete der Tourismusexpertin von 1300 jährlichen Übernachtungen im Naturfreunde-Wanderheim Trauschendorf. Auch gab er Probleme weiter, wie etwa die fehlende Busanbindung am Wochenende. Die Vorsitzenden Christian Weidner und Herbert Schmid dankten der Referentin.