Gerhard Rebhahn hat keine Lust mehr auf Mieter. Der Pensionär stellt deshalb in seiner Vier-Zimmer-Wohnung Werke von Künstlern aus, die er mag - also keine "malenden Arztgattinnen", wie Rebhahn sagt.

Lange Zeit war die große Erdgeschosswohnung von Gerhard Rebhahn im Rehbühl vermietet. Dann haben die Mieter nicht mehr bezahlt. Und der Eigentümer hatte genug. Jetzt ist dort der "Kunsttreff 13" untergebracht. Künstlerin Ismene Resatsch stellt ihre Bilder in den 80 Quadratmeter großen Räumen in der Schmeltzlstraße aus. Der pensionierte Lehrer Rebhahn bezeichnet sich als ihr "geistiger Ratgeber".In Gesprächen hätten sie zusammen Themen für ihre Werke entwickelt. So etwa das Bild von Donald Trump und Lothar Höher. Der Bürgermeister hüpft auf einem Trampolin, der US-Präsident steht daneben und ruft "Higher, higher, Höher. (Zu deutsch: "Höher, höher, Höher".) Das solle jedoch keinesfalls den Weidener Politiker kritisieren, den beide sehr schätzten, sondern eher darstellen, wie Trump mit Politikern umgehe, erklärt Resatsch. "Das ist halt so ein bisschen hintergründig, Trump und Trampolin." Rebhahn hatte die Idee dazu. Auch Oberbürgermeister Kurt Seggewiß hat sie schon portraitiert.Doch so gern redet die 50-Jährige nicht über ihre Bilder. "Ich kann da wenig drüber sagen. Ich mal und mach einfach und mach mir dann wenig Gedanken darüber", sagt sie. Rebhahn redet dafür umso lieber. "Erzählbilder" nennt er Resatschs Werke. "Objektkunst, aber in einem anderen Sinn." Sobald er über Kunst spricht, schimpft er über diejenigen, deren Kunstverständnis er nicht teilt: "die malenden Arztgattinnen, die die Praxis ihrer Männer ausstatten. Das können Sie ruhig öfter schreiben."Was diese Werke von seinem Kunstgeschmack unterscheide: "Kunst ist für mich kein elitäres Gesellschaftsspiel, damit man auch dabei ist in der Schickeria. Kunst ist ein notwendiger Selbstausdruck mit selbsttherapeutischen Aspekten." Kennengelernt haben sich Resatsch und Rebhahn beim Philosophischen Arbeitskreis im Maria-Seltmann-Haus, den er lange leitete. Seitdem sind sie befreundet. Resatsch sei eine "hellwache Zeitgenossin", sagt er.Die Künstlerin selbst sieht Rebhahns Kunstkritik nicht so eng, ihr gehe es darum, zu malen. Nebenher pflegt sie ihre schwerkranke Mutter. Als nächstes mache sie wohl "irgendein Bild mit Vögeln. Ich hab zurzeit Lust auf was Buntes". Für Besucher ist der "Kunsttreff 13" in der Schmeltzlstr. 2a geöffnet auf Anfrage unter Telefon 0961/61433.