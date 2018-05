Dass Kunst und Kochen sich ergänzen, zeigt die Kunstausstellung von W. A. Hansbauer und das Etzenrichter Kochbuch, für das der Künstler 15 lebendige Illustrationen beisteuerte.

Kunsterzieherin Irene Fritz begrüßte im "Kunstbau" die Macherinnen des Kochbuchs und den Künstler. Kunst und Kochen hätten eine sehr lange und dauerhafte Verbindung, etwa zu sehen auf römischen Mosaiken mit genüsslichen Gelagen oder üppigen Stillleben mit Weintrauben. Um den Genuss des Lebens in allen Zügen geht es auch in den Bildern von Gerhard Scharl, alias W. A. Hansbauer, der bei Jörg Immendorf studiert hat. Neben klassischen Werken ist eine Serie kleiner kolorierten Farbzeichnungen zu sehen, die sich dem Thema Essen verspielt und assoziativ nähern. Das Kochbuch hält erprobte Rezepte aus dem Ort bereit: etwa 350 Gerichte auf 418 Seiten. Darunter sind auch Südtiroler Spezialitäten aus der Etzenrichter Partnergemeinde Algund. Die Gäste durften sich Kostproben - Suppen, Brotaufstrichen, Windbeutel und Kuchen - schmecken lassen. Zum Preis von 15,50 Euro kann das Kochbuch in Etzenricht im Rathaus, bei Edeka Götz und der Raiffeisenbank erworben werden. Der Erlös geht an die Eltern-Kind-Gruppe. Die Ausstellung im "Kunstbau" (Hinterm Wall 10) ist bis 24. Juni sonntags von 15 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.