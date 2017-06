Geschlossene Türen können Räume versperren und voneinander trennen. Aber sie erzeugen auch Neugier: Was verbirgt sich dahinter? Vor allem, wenn es sich um eine Himmelstür handelt, die geöffnet werden könnte, wie in Bob Dylans "Knockin on Heavens Door".

Schon 70 Türen

Vor Ort Graffiti möglich

Festgottesdienst und Jugendfestival Mit einem Festgottesdienst am 22. Juni in St. Michael unter Leitung von Dekan Wenrich Slenczka feiern die evangelischen Christen in Weiden die Einführung der Reformation in ihrer Stadt. Im Anschluss hält Gury Schneider-Ludorff, Lehrstuhlinhaberin für Kirchengeschichte an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau, einen Festvortrag über "Ottheinrich als Reformationsfürst".



Weiden war nicht zu den ersten Städten, die Luthers Lehre folgten, sondern zog erst 25 Jahre später nach. Ein großer Teil des heutigen Dekanats gehörte 1542 zum Herrschaftsbereich des Pfalzgrafen Ottheinrich in Neuburg an der Donau. 20 Jahre zuvor, als er die Herrschaft mit seinem Bruder übernahm, versuchte er noch, die ersten reformatorischen Bestrebungen zu unterdrücken. Aber auch in Weiden wirkten seit 1522 gegen seinen Willen reformatorische Prediger. Später schloss sich Ottheinrich von der Pfalz, ein gebürtiger Amberger, der Lehre der Reformation selbst an. Am 22. Juni 1542 erließ er das Reformationsmandat.



Das Jugendfestival "Wir öffnen Türen" findet am 1. und 2. Juli im Max-Reger-Park in Weiden statt. Es spielen lokale Bands, es gibt eine Reformations-Rallye, es können Graffiti-Türen gestaltet werden. Am 1. Juli um 17.17 Uhr läuten zur Aktion "Reformation reloaded" in ganz Bayern die Glocken, um an den Thesenanschlag zu erinnern. (epd)

(epd) Timmy Joe Schlesinger (20) fällt eine Menge zu dem Lied ein. Er ist Vorsitzender der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden und stößt gerne Türen auf. "Einen Blick werfen in etwas, was man nicht greifen kann, was aber da ist", sagt er. "Wie könnte eine tolerante und offene Gesellschaft aussehen? Was könnte man dafür tun, damit sie es wird?"Beim Kunst- und Kulturprojekt der Dekanatsjugend geht es um nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft. 95 Thesen schlug Martin Luther 1517 an die Tür der Wittenberger Schlosskirche und initiierte die Reformation. 95 Türen wollen die Jugendlichen bis zum Jugendfestival am 1. und 2. Juli im Max-Reger-Park in Weiden präsentieren und Bewegung ins Dekanat bringen.Bei den Vorüberlegungen spielte das Wort "Protestieren" eine Rolle. Es müsse nicht negativ besetzt sein. "Eigentlich bedeutet es: für etwas einstehen und tätig werden", sagt Schlesinger. Luther habe ja auch "einen neuen Zugang zum Himmel freigelegt mit der Reformation". Ziel der Aktion sei es, möglichst viele unterschiedliche Menschen zu erreichen - auch Menschen, "die nicht aus dem kirchlichen Kosmos stammen". Sie sollen gemeinsam überlegen, diskutieren und kreativ werden.Eingebunden ist die Aktion in die bayernweite Kampagne "Reformation reloaded". Die Teilnehmer kommen aus allen Regionen des Dekanats. Der Weidener Kirchenvorstand war schon Ende April aktiv. Unter Anleitung des Künstlers Udo Binder wurden Ideen in die Tat umgesetzt. Der Farbpinsel wurde geschwungen, und eifrig "Treppen zum Himmel" auf der Tür befestigt. Auf den Stufen befinden sich Erwartungen und Wünsche an die Kirchengemeinde.Anfang Juni waren schon 70 Türen angemeldet. Es machen Konfirmanden- und Kindergruppen mit, Menschen mit Behinderung, aus Wohnprojekten, außerdem Schulklassen, Pfadfinder, Katholischer Frauenbund, Flüchtlinge, Klinikseelsorger, Posaunenchöre und und und. Insgesamt hätten sich laut Religionspädagogin Susanne Götte bis dato 500 Personen daran beteiligt.Es wurden verschiedenste Techniken angewandt: bemalt und beklebt, Airbrush, Mosaik. Manche gestalten nur Türblätter, andere Türen sind zum Öffnen. Damit alle Türen stabil stehen können, sind vom Heilpädagogischen Zentrum in Irchenrieth A-Ständer aus Holz gebaut worden. Am Samstag, 1. Juli, ab 10 Uhr können die Türen von Gruppen angeliefert werden. An jeder Tür erklärt ein Fakten-Papier die Bedeutung der Aktion. Wer Lust habe, selbst aktiv zu werden, der kann beim Festival eine Tür mit Graffiti gestalten.