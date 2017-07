Weiden. (uz) Vorwiegend Kinder beteiligten sich am Samstag bei herrlichem Sommerwetter an einem Kunstprojekt für Familien, Senioren und Jugendlichen im Max-Reger-Park. Viele waren ganz spontan bei der Sache und stiegen als Passanten ins Malprogramm ein. Die Motivwahl war freigestellt. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt.

Viele malten Parkszenen. Musste aber nicht sein. Auch innere Bilder waren möglich. "Wir wollen einen Freiraum in der Natur schaffen", erklärte Irene Fritz, Leiterin der Jugendkunstschule im Kunstbau. Es ging den Veranstaltern, Jugendkunstschule und Maria-Seltmann-Haus um ein Kunstmeeting, um ein Miteinander, um gemeinsam einen kreativen Nachmittag zu erleben.Es war ein ständiges Kommen und Gehen. Wer fertig war mit seiner Arbeit, machte Platz für Neuankömmlinge. Wer Lust hatte, meldete sich an der Malstation an, bekam eine grundierte Malplatte, Gouachefarben, Pinsel in drei Größen und durfte loslegen. Irene Fritz half auf Nachfrage bei den Kompositionen und Farbmischungen. Ihre fertigen Gemälde durften die Künstler mitnehmen.