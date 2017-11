Einmal selbst eine alte Handwerkskunst ausprobieren: Teilnehmer eines VHS-Kurses erstellten ihre eigenen Druckgraphiken mit selbst gefertigten Linol- und Holzschnitten. An jeweils zwei Freitag- und Samstagabenden ließen sich die Teilnehmer von Lehrmeister Otto Dünne in der Grafik-Kunst anleiten.

Bei einer Werkschau präsentierten Egbert Wanninger, Renate Kummert, Stefanie Stangl, Elham Howeizi, Renate Ullmann, Stefan Ulrich, Hugo und Ute Braun-Meierhöfer nun ihre Kunstwerke. Tiere, Gesichter, Architektur oder geometrische Formen zieren die Drucke. Sie alle wurden genau eingepasst und mit mühevoll geschnittenen Linolplatten erstellt.Historikerin Petra Vorsatz erinnerte an die 25 000 Jahre alten Handabdrücke, die man in Höhlen fand. "Diese zählen zu den ältesten Druckgraphiken der Menschheit." Im dritten Jahrhundert vor Christus dienten in Stein geschnittene Rollsiegel als Relief für die Beurkundung. Es folgten Kupferstiche mit Ätzverfahren im 15. Jahrhundert und Lithographien im Jahr 1728. Vorsatz lobte Fantasie und akribische Motivwahl der erstellten Arbeiten. Auch VHS-Organisatorin Angelika Meindl freute sich, dass im Kreativraum des neuen VHS-Gebäudes solch tolle Drucke entstehen konnten. Im Gang des linken VHS-Gebäudeflügels im Erdgeschoss kann man die Werke von Otto Dünne während der VHS-Öffnungszeiten bis Weihnachten besichtigen.