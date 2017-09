Der 37-jährige Weidener wollte wohl etwas Würze in sein Leben bringen: Dazu schnappte er sich am Montagnachmittag zwei Gläser Meerrettich in einem Verbrauchermarkt an der Frauenrichter Straße und türmte damit, als ihn die Kassierin ansprach, weil er diese nicht bezahlen wollte. Wenig später "staunten die Mitarbeiter nicht schlecht", heißt es im Polizeibericht. Denn der Mann kehrte zurück in den Markt. Er hatte sein Mobiltelefon versehentlich im Laden liegen gelassen und wollte es nun abholen. Stattdessen holte den 37-Jährigen aber die Polizei ab. Deren Fazit lautete: Als Beilage zum Abendessen gab es statt des Meerrettichs eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.