Kurt Haas will das Zepter bei der SpVgg SV Weiden an Michael Kurz weiterreichen

Kurt Haas hört nach acht Jahren auf. Die Bombe lässte der Chef der SpVgg SV Weiden am Sonntag beim Neujahrsempfang platzen. Als Nachfolger schlägt er Michael Kurz vor.

Michael Kurz ist Vorsitzender des neugegründeten "Club 2021". "Er wird mich beerben", kündigt Haas an. Kurz bringt sich bisher als Bindeglied zwischen Verein und Wirtschaft ein. Die Stabübergabe soll im Juli bei den Neuwahlen erfolgen.Haas hatte den Verein unmittelbar nach der Insolvenz übernommen. "Als ich eingestiegen bin, war ich ja schon im knackigen Alter von 62 Jahren. Schon damals habe ich mir zum Ziel gesetzt, die Gesamtverantwortung mit 70 Jahren an einen Jüngeren abzugeben. Und das will ich heuer tun." Haas: "Ich glaube, es steht auch dem Verein gut an, wenn ein neuer, jüngerer Nachfolger kommt."Die Weichenstellung sei am Donnerstag bei einer "wichtigen Vorstandssitzung" gefallen. Er wolle aber weiterhin Verantwortung tragen, unterstrich Haas. Obwohl er schon ein Leben lang mit dem Club verbunden sei, betrachte sich Kurz noch heute als Seiteneinsteiger, sagte er. "Deshalb stehe ich ihm als Senior-Berater bis 2019 weiterhin zur Verfügung." "Wir haben dann ein Jahr lang eine Doppelspitze, bei der er das Sagen haben wird." Alle Vorstände des Vereins hätten die Entscheidung akzeptiert. "Wir sind gerade dabei, das Ganze zu verjüngen und der Jugend eine Chance zu geben." Natürlich liege die letzte Entscheidung bei den Mitgliedern, die bei der Jahreshauptversammlung darüber abzustimmen hätten, sagte Sportkoordinator Philipp Kaufmann.