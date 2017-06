Beim Tag der Bundeswehr freut sich Kommandeur Oberstleutnant Christian Kiesel über "die große Empathie, die seinen Soldaten hier entgegengebracht" werde. Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggewiß warnt vor einer Überforderung der ausgedünnten Truppe.

Von der Leyen per Video

Leistung ohne Mittel

Stimmen zum "Tag der Bundeswehr" Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen fordert angesichts wachsender Anforderungen weiterhin steigende Ausgaben für die Bundeswehr. "Warme Worte reichen nicht", sagte die CDU-Politikerin am Samstag anlässlich eines bundesweiten Tages der offenen Tür in der Kaserne Augustdorf in Nordrhein-Westfalen. Die Soldaten brauchten "auch in den nächsten Jahren mehr und nachhaltige Finanzierung und die Unterstützung der Gesellschaft".



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) würdigte ungeachtet jüngster Vorfälle in Kasernen den "wertvollen, völlig unverzichtbaren Dienst" der Bundeswehr. Mehr Verteidigungskooperation in der EU müsse mit der Nato vereinbar sein. Merkel sagte, eine stärkere europäische Verteidigungspolitik müsse "ergänzend sein" mit der Nato-Verteidigungspolitik. "Das geht nicht gegeneinander, sondern das geht miteinander." Dabei könne es aber Aufgaben geben, die die Nato nicht erfülle. So engagierten sich europäische Staaten bereits in Afrika.



SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bekräftigte beim Parteitag der NRW-SPD in Duisburg, er werde sich als Kanzler der Nato-Zielvorgabe widersetzen, den Verteidigungsetat mittelfristig auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. "Ich unterwerfe mich keiner Aufrüstungsspirale à la Trump", sagte der SPD-Chef. "Mit mehr Rüstung ist noch nie mehr Frieden hergestellt worden."



SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nannte von der Leyen in der "Bild"-Zeitung die "schlechteste Verteidigungsministerin seit der deutschen Einheit". Die Ministerin bekräftigte, sie wolle Ressortchefin bleiben und die Modernisierung fortsetzen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir miteinander auch durch diese schwierige Zeit durchkommen", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Nach einem Bericht des Magazins "Der Spiegel" droht ein Mangel an Piloten, die den Kampfhubschrauber Tiger bei Auslandseinsätzen fliegen können. Derzeit hätten nur 18 Piloten die Voraussetzungen.



Mit Blick auf den "Tag der Bundeswehr" kritisierten Gruppen der Friedensbewegung, damit werde ein falsches Bild von Krieg und dem Militär vermittelt. (dpa)

Die Stadt Weiden war am Samstag einer von 16 bundesweiten Standorten, die in diesem Jahr gleichzeitig den "Tag der Bundeswehr" ausrichteten. Unter dem Motto "Willkommen Neugier" informierten sich 10 000 Besucher über das breite Aufgabenfeld der Bundeswehr, die mit schwerem Gerät, aber auch mit ihrer Koch-Nationalmannschaft angerückt war. Vom Sanitäter über den Heeressoldaten bis zum Feuerwehrmann gaben Bundeswehrangehörige bereitwillig Auskunft über ihren jeweiligen Werdegang.Aus dem Standort Augustdorf meldete sich live via Video Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. "Mehrere tausend Männer und Frauen haben sich in den letzten Wochen richtig ins Zeug gelegt, um zu zeigen, was wir alles können", sagte sie. An die Angehörigen der Truppe: "Sie sind bereit, für unseren Rechtsstaat, für unsere Freiheit, für unsere Demokratie ihre Gesundheit und im Extremfall ihr Leben einzusetzen."Kommandeur Oberstleutnant Christian Kiesel begrüßte die große Empathie, die seinen Soldaten hier in Weiden entgegengebracht werde. "Hier ist viel los, ein richtiges Fest für Familien", unterstrich Ministerialdirektorin Alice Greyer-Wieninger vom Bundesministerium für Verteidigung beim Rundgang. "Hier kann man sich ein tolles Bild von den Möglichkeiten in der Bundeswehr machen." Die Bundeswehr sei ein toller Arbeitgeber mit einer Vielfalt an Berufen. "Ich finde, dass die Bevölkerung, vor allem die Jugendlichen wissen sollten, was die Bundeswehr alles zu bieten hat."Man habe es auf die Neugier der Bevölkerung abgesehen, so Greyer-Wieninger. "Ganz bewusst präsentieren wir uns heute nicht in einer Kaserne. Sie, liebe Bürger, sollen heute nicht zu uns kommen, wir kommen zu Ihnen." Man wolle mit dieser Veranstaltung einen Kontrapunkt setzen, zu den Meldungen über die Bundeswehr, die in den vergangenen durch die Medien gegangen seien."Wir stehen geschlossen zur Bundeswehr", betonte Oberbürgermeister Kurt Seggewiß. "Wir sind stolz, dass wir das Artilleriebataillon 131 in Weiden haben." Aber der Rathauschef fand bei einem Empfang im Rathaus auch kritische Worte und hinterfragte die Berufsarmee. "Die Freiwilligen gehen uns langsam aus." Es könne doch nicht angehen, dass jetzt, nachdem die Bundeswehr zahlenmäßig reduziert worden sei, man sie auffordere, sich auf viele, viele Aufgaben zu konzentrieren."Was soll denn die Bundeswehr noch alles leisten?" Festzustellen sei auch, dass Panzer nicht einsatzfähig seien, Soldaten in Afghanistan auf Ersatzteile warteten und ihr Gerät nicht einsetzen könnten. "Wenn man die Bundeswehr schon in Sonntagsreden hochhält, dann sollte man ihr auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, damit dies alles auch geleistet werden kann."Neben Panzerhaubitze, "Puma" und "Leopard 2" präsentierten die Soldaten auch Minenabwehrgeräte, ihre Feuerwehr und Kochkunst. Es gab Kinderschminken, ein aufblasbares U-Boot, Torwandschießen und einen Park mit ferngesteuerten Modellpanzern zum mitfahren. Die Bob-Europameisterin Mariama Jamanka und Rodel-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner gaben Autogramme und informierten über die Sportfördergruppe Oberhof. Es spielten das Heeresmusikcorps und zum Ausklang auf der Bühne "The Funky Blues Rabbits".