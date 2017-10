Ladendieb ein "größerer Fisch"

Eine Drogeriemitarbeiterin in der Max-Reger-Halle ertappte am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr einen Ladendieb, als er mehrere Konsolenspiele in einer dafür präparierten Tasche verschwinden lassen wollte. Wert: rund 1000 Euro. Die Polizei fand bei der Aufnahme der Anzeige heraus, dass der 26-jährige Tscheche für Diebstähle in mehreren Ländern nach demselben Muster verantwortlich ist. Der Schaden, den er dabei angerichtet hat, dürfte noch deutlich höher sein. Die Ermittlungen laufen. Der 26-Jährige wurde am Donnerstag dem Weidener Haftrichter vorgeführt.