Der Zusammenhalt bei Ladies Circle, Round Table und Old Table ist schon etwas Besonderes. Florian Wenz spricht gar von einer "großen Familie". Und gemeinsam haben die drei Clubs enorm viel bewirkt - und im vergangenen Amtsjahr insgesamt 43 000 Euro gespendet.

Neue Präsidien bei Service-Clubs Ladies Circle



Unterstützt wird LC-Präsidentin Dr. Sarah Erben im Amtsjahr 2018/19 von folgenden Clubmitgliedern: Vizepräsidentin Alexandra Dambeck, Past-Präsidentin Winnie Hauser, die Kasse hütet Simone Hoetzel, Kassenprüferin ist Diana Reicholt, Sekretärinnen sind Kristina Weiser und Christina Hagmann, Weblady bleibt Viola Vogelsang-Reichl, und Sergeant wird Olga Burger.



Round Table



Auf Florian Wenz folgt Benjamin Zeitler als neuer Präsident. Ihm zur Seite stehen: Vizepräsident Florian Dambeck, Kassier Robert Wiedemann, die Sekretäre Sebastian Person und Matthias Baumann, Iro (International Relationship Officer) Dr. Felix Weiser, Clubmaster Markus Rechl, Webmaster Florian Habermann und Sergeant Thomas Meier.



Old Table



Bei Old Table reichte Florian Schott die Präsidentenkette an Hans Lang weiter. Vize ist Günther Hofmann, Sekretär Christoph Thomas, Kassier Jürgen Steinsdörfer, Iro Peter Steinsdörfer und Sergeant Ralf Strauß. (exb)

Windischeschenbach/Weiden. Wenn praktische Hilfe gebraucht wird, unterstützen sich die Clubs von Ladies Circle 66 Weiden, Round Table 49 Weiden und Old Table Weiden immer. Der sogenannte Side-by-Side-Gedanke wird bei den Weidenern groß geschrieben. Folgerichtig feierten die drei Clubs auch gemeinsam ihre Präsidiumswechsel.LC-Präsidentin Winnie Hauser sprach bei der Feier am Schafferhof im Windischeschenbacher Ortsteil Neuhaus von einem "tollen Jahr", das sie sehr genossen habe. Dank der Mithilfe aller Frauen im Service-Club konnten aus den Erlösen von Tombola, Open-Air-Kino und Weihnachtskalender 18 000 Euro für soziale Projekte vornehmlich in der Region gespendet werden. Danach gab sie Präsidentenkette und Staffelstab an ihre Nachfolgerin Sarah Erben weiter. RT-Präsident Florian Wenz hat mittlerweile auch einen Blick von außen auf die Clubs, da er beruflich nach Karlsruhe gewechselt ist und schwärmte vom Zusammenhalt in der Region. Er gab sein Amt an seinen bisherigen Vizepräsidenten Benjamin Zeitler weiter, der in den vergangenen Monaten bereits "etwas üben durfte". Veranstaltungen wie Weinfest und Entenrennen waren auch 2017 wieder ein voller Erfolg gewesen. Insgesamt spendete Round Table 25 000 Euro für soziale Zwecke.Bei Old Table liegt der Schwerpunkt eher auf gemeinsamen geselligen Aktionen. Präsident Florian Schott erinnerte an das Wanderwochenende sowie Betriebsbesichtigungen. Auf ihn folgt nun Hans Lang als Präsident.Rund 100 Gäste feierten die Amtsübergaben, darunter Besucher befreundeter Clubs aus den Städten Amberg, Sulzbach, Schwandorf, Regensburg und Erlangen.