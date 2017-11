Das harte Training hat sich für drei Nachwuchsläuferinnen des 1. EV Weiden, die in Ingolstadt bei der Schanzer Pirouette gestartet sind, gelohnt.

Die Läuferinnen traten bei starker Konkurrenz unter ISU-Bewertung bei dem letzten Wettkampf vor den Bayerischen Meisterschaften in Oberstdorf (24. bis 26. November) an. Letizia Götzer holte sich den Sieg in der Kategorie "Nachwuchs B U14", Elisa Cuviello bei der "Jugend U 18". Valentina Andrianova, die zum ersten Mal in der höchsten Kategorie ihrer Altersklasse bei "Sternschnuppen" antrat, schaffte es auf Platz 3.