In Weiden gibt es bisher keine Ortsgruppe des Landesbund für Vogelschutz. Daher bestellt die Versammlung Nicole Merbald für vier Jahre als örtliche Beauftragte. Sie koordiniert schon seit einiger Zeit die Aktionen in der Max-Reger-Stadt und wird eine Ortsgruppe aufbauen. Für eine Aktion am 17. Februar wendet sie sich mit der Bitte um Hilfe an die Öffentlichkeit.

Eigene Biotope

Artenschwund im Bild

Nistkästen für Flutkanal-Tiere Nicole Merbald bat die Bevölkerung um Hilfe für die armen Tiere, die wegen Fällarbeiten am Flutkanal ihr Zuhause verlieren. Weil der Waldnaab-Düker am Flutkanal im Frühjahr renoviert wird, würden dringen Ersatzquartiere benötigt. Deshalb trifft man sich zum Vogel- und Fledermaus-Kastenbau am Samstag, 17. Februar, ab 14 Uhr bei Familie Merbald, Hammerweg 56. Nistkästen zum Mit-nach-Hause-Nehmen kosten zehn Euro pro Stück. Für Kästen, die an der Waldnaab aufgestellt werden sollen, wird keine Gebühr erhoben. Anmeldung erforderlich unter Telefon 0961/63468583. (hcz)

Über die Aktivitäten der Kreisgruppe Neustadt/WN- Weiden des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) informierte Diplom- Forstingenieur Christoph Bauer, Leiter der Bezirksgeschäftsstelle Oberpfalz, bei der Jahreshauptversammlung am Dienstag im Weidener "Schützenhaus". Auch die Vorsitzenden verschiedener Ortsgruppen und Arbeitskreise referierten.Bauer berichtete, dass die Kreisgruppe 848 Mitglieder zähle. Man wirke bei Straßenplanungen mit und nehme Stellung zu laufenden Planungsverfahren. Beispiele seien: die Ortsumgehung Mantel, der Quarzsandabbau in der Haidenaabaue, die Aufstellung eines Flächennutzungsplans in Weiden oder die Tennet- Projekte Ostbayernring und Süd-Ost-Link. Einiges habe man als "massive Eingriffe" abgelehnt.Selbst pflege der LBV diverse Biotope und Schutzgebiete, so etwa ein Moor-Renaturierungsprojekt bei Eschenbach, bei der Kronmühle oder bei Schwarzenbach. In den Gemeinden Kohlberg und Moosbach seien erste Maßnahmen für "Lebendige Bäche in Bayern" schon umgesetzt. Durch Ankauf von Flächen werde das Schutzgebiets-Netz ausgeweitet.Das Fledermaus-Schutzprojekt von Markus Liebl wird von der Deutschen Post gefördert. Liebl, der sich zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde um die Belange der Fledermäuse kümmert, sei, ebenso wie Mathilde Müllner vom Umweltministerium, mit dem "Grünen Engel" ausgezeichnet worden. Es gibt sogar einen regelmäßigen "Fledermaus-Stammtisch".Aus Trabitz berichtete Andy Wolf von einer Vogelstimmen- und einer Fledermauswanderung. Drei Jugendgruppen und neuerdings eine Kindergruppe gibt es dort. Höhepunkt für den Nachwuchs sei die jährliche Bergtour. Martina Roder-Weiß von der Jugendgruppe Neudorf stellte ein Grundstück bei Sperlhammer vor, das hergerichtet worden sei und sich prächtig für Zeltlager und ähnliches eigne. Fast 2000 Euro aus einem Sonderkonto stellten die Kreisgruppenmitglieder für einen Ausbau der Auffangstation Regenstauf zur Verfügung. 815 gefiederte Patienten seien in der Holzhütte dort im Jahr 2017 versorgt worden, sagte Bauer. Jetzt seien ein Ruhe- und ein Quarantäne-Raum dringend nötig.Von 110 für lange Treue zu ehrenden Mitgliedern waren leider nur wenige gekommen. 50 Jahre war Rainer Dötsch dem LBV treu. Für 30 Jahre wurden Alfred Faltermeier, Michael Richthammer, Cäcilia Kastl-Meier, Mathilde Müllner und Hans Heinrich geehrt. 20 Jahre sind Winfried Hierl, Jana Janzo und Hermann Schlosser dabei. 10 Jahre gehört Ulrike Lindner dem Landesbund an.An die Versammlung schloss sich ein farbenprächtiger Bildervortrag von Hubert Schmid (Pleystein) an. Der Titel "Ein wenig von dem, was noch übrig ist" verriet schon das Anliegen des Naturfotografen: Aufmerksam zu machen auf das wegen Spritzmittelgebrauchs und Flächenfraß zunehmende Insektensterben, die immer spärlicher werdende Vogelwelt und die allgemeine Bedrohung von Flora und Fauna. Schmid zeigte herrliche Bilder, die den Artenschwund belegen von - früher häufig vorkommenden - Braunkehlchen, Wiesenpiepern und Turteltauben, sowie Schöllerfaltern, dem Großen Eisvogel und vielen anderen Tieren.