Bei der Weihnachtsfeier der DLRG im Waldgasthof "Strehl" zeichnete Vorsitzende Andrea Glaubitz ein Ehepaar aus, das sich seit Jahrzehnten um die Wasserrettung in Weiden verdient macht. "Für aktive Mitarbeit und vorbildliche Pflichterfüllung" erhielten Ehrenvorsitzender Manfred Meßner und seine Frau Claudia Meßner die Landesehrennadel in Silber. In einem Rückblick auf das Jahr 2017 hatte Andrea Glaubitz an die Aktivitäten des DLRG-Ortsvereins erinnert. Mit den Kindern und Jugendlichen, die 60 Prozent der 520 Mitglieder stellen, seien Bastelnachmittage, Zoo-Besuche und eine Jugendfreizeit in der Burg Trausnitz organisiert worden. Am "ResQ-Cup" am Brombachsee sowie an den Bezirks- und Landesmeisterschaften habe man teilgenommen. Im Stadtbad und in der Thermenwelt habe man Spieleaktionen und Neptunpartys veranstaltet. Ein Juniorhelfer-Kurs mit der Wasserwacht sowie die Ausbildung zum Junior-Retter bildeten die Grundlage für die Qualifikation zum Rettungsschwimmer.

Bei den Trainern, die das wöchentliche Training gestalten, sowie weiteren Helfern im Ortsverein bedankte sich Glaubitz: Andrea Prack, Hanna Heyd, Oktavian Prack, Daniel Wanninger, Rebecca Wunder, Thomas Schneidhuber, Tobias Richter, Ulrike Kraus und Nadine Röckl-Wolfrum. Bürgermeister Jens Meyer würdigte den "beeindruckenden Jahresrückblick" und die Verdienste der DLRG-Wasserretter. Reinhard Meier, der Präsident des Stadtverbands für Leibesübungen, dankte für die Integrationsarbeit mit den Flüchtlingen und Asylbewerbern, die der Gruppe den Bayerischen Ehrenamtspreis eingebracht hatte. Ebenso lobte er die gute Zusammenarbeit mit dem Schwimmverein. Für die Partnerorganisation Wasserwacht überbrachte Ortsgruppenleiter Benjamin Hahn die Hoffnung auf weiterhin gutes Miteinander.