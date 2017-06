Erstmals findet der Landesjugendfeuerwehrtag Bayern in Weiden statt. Und die Bürger haben auch etwas davon: Zur Eröffnung spielt am Donnerstag, 15. Juni, am Oberen Markt die Big Band der Bundeswehr.

Davor begrüßt Oberbürgermeister Kurt Seggewiß im Kulturzentrum Hans-Bauer die Führungskräften der Landesjugendfeuerwehr, Mandatsträgern und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im Alten Rathaus. Gleich im Anschluss gegen 20 Uhr beginnt dann das Konzert der Big-Band. Die "Show-Band" der Bundeswehr glänzt durch hervorragende Musiker und ein äußerst breites Musikspektrum vom Swing zu Rock und Pop. Die Organisatoren versprechen ein "musikalisches Highlight ersten Ranges" auf der größten mobilen Musikbühne Deutschlands mit modernster Licht- und Tontechnik. Der Eintritt ist frei, um eine kleine Spende für die Aktion "Hilfe für Helfer" des Landesfeuerwehrverbandes Bayern, welche verunfallte Feuerwehrkameraden finanziell unterstützt, wird gebeten. Auch für Speisen und Getränke ist natürlich bestens gesorgt.Nach einem Trainingstag am Freitag findet am Samstag, 17. Juni, auf dem Sportgelände des Kepler-Gymnasiums der Wettkampf der besten Jugendgruppen aus den 7 Regierungsbezirken Bayern statt. Die Gewinner dieser bayerischen Ausscheidung dürfen dann beim Bundesjugendwettkampf im September in Falkensee/Brandenburg antreten. Bereits ab 08.30 Uhr messen sich die Jugendlichen von rund 30 Wettkampfgruppen bei sportlichen und feuerwehrspezifischen Übungen, die Sieger werden gegen 12.30 Uhr ermittelt sein. Um 13.30 Uhr ist die große Siegerehrung auf dem Sportplatz.Als Rahmenprogramm werden auf dem Gelände des Pausenhofes die modernsten und neuesten Feuerwehrfahrzeuge aus der gesamten Region präsentiert, auch die Polizei, Bundespolizei, BRK, THW und die Bundeswehr stellen sich mit einer umfangreichen Fahrzeugschau den Besuchern vor. Den Abschluss bildet die Landesjugend-Delegiertenversammlung mit den Führungskräften der Jugendfeuerwehren aus ganz Bayern in der Kepler-Mensa.