Zum Weltkindertag war es wieder in aller Munde: Kinder haben Rechte. Zum Beispiel das Recht auf Spiel und Freizeit, das Recht auf gewaltfreies Aufwachsen, das Recht auf Bildung. Dass nicht alle Kinder auf der Welt gleichermaßen in den Genuss dieser universellen Rechte kommen, zeigt das Landestheater Oberpfalz ab dem 12. Oktober, mit der Produktion "Malala - Mädchen mit Buch". Die Inszenierung begleiten wird eine Wanderausstellung der Unicef mit dem Titel "Kinder haben Rechte" in der Regionalbibliothek.

Das Einpersonenstück "Malala - Mädchen mit Buch" (mit Doris Hofmann) beschäftigt sich mit dem Werdegang einer der mutigsten und gleichzeitig jüngsten Aktivistinnen für das Recht auf Bildung und blickt aus verschiedenen Perspektiven auf das, was die Extremisten dieser Welt am gefährlichsten finden: ein Mädchen mit einem Buch. "Bei der Arbeit an Malala haben wir gemerkt, dass Dinge, die für uns ganz selbstverständlich sind - wie zum Beispiel, dass bei uns nicht nur Jungen, sondern auch Mädchen zur Schule gehen - woanders hart erkämpft werden müssen", sagt dazu Till Rickelt, der künstlerische Leiter des LTO und Regisseur. "Mit der begleitenden Ausstellung rücken diese Rechte und unsere Perspektive darauf vielleicht noch etwas mehr in den Vordergrund. Von daher sind wir sehr erfreut, dass es Sabine Guhl gelungen ist, die Wanderausstellung der Unicef in die Regionalbibliothek zu holen."Am Sonntag, 8. Oktober, wird diese Ausstellung in den Räumen der Regionalbibliothek Weiden feierlich eröffnet, direkt im Anschluss an die Matinée des Landestheaters, bei der erste Einblicke in "Malala" gezeigt werden. Die Matinée beginnt um 11 Uhr in der Regionalbibliothek, der Eintritt ist kostenlos.Die Ausstellung wird während der Laufzeit von "Malala - Mädchen mit Buch" innerhalb der Öffnungszeiten der Regionalbibliothek Weiden zu sehen sein: dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr.