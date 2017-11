Oberpfälzer Kostbarkeiten sowie regionale Köstlichkeiten haben die Frauen des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) im Gespäck. Mit ihrer Verkaufsausstellung gastieren sie bis 6. Dezember im City Center.

Neu im Angebot ist heuer das "Weihnachtspaket aus dem Nördlichen Oberpfälzer Wald", organisiert vom Team des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald. Viele der beteiligten Landfrauen sind von Anfang an dabei, ein ausdauernder Kreis emsiger Mitglieder hält dieser Präsentation kontinuierlich die Treue und fertigt seit 21 Jahren schöne weihnachtliche Schätze an, die vom "Aufbauteam" (Waltraud Lukas, Rita Brüderer, Jutta Mathes und Inge Schieder) arrangiert werden. Die Ausstellung der Handwerkskunst lädt wie in jedem Jahr zur Vorweihnachtszeit zum Schnuppern, Bummeln, Staunen, Genießen ein und zaubert dabei eine adventliche Stimmung. Die Ausstellung befindet sich im Erdgeschoss.Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 19 Uhr, Samstag, 25. November: 9 bis 18 Uhr, Kathrein-Sonntag, 26. November: 13 bis 18 Uhr, Samstag, 3. Dezember: 9 bis 19 Uhr.