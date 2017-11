Das Landgericht Weiden mildert ein Urteil des Amtsgerichts ab. Mike H. (44), "TV-Journalist" aus Thüringen, hat 2016 eine Justizangestellte beleidigt sowie einen Richter bedrängt. In letzterem Fall gibt es am Freitag in zweiter Instanz einen Freispruch.

"Sendungsbewusstsein"

Nicht journalistisch tätig

Wieder wurde Mike H. aus der JVA vorgeführt, schlurfte in Fußfesseln in den Gerichtssaal - und war mittags merklich positiv überrascht vom Urteil. Mehr als zehn Mal stand der selbst ernannte TV-Journalist in der Vergangenheit vor deutschen Gerichten. Das Delikt: immer das gleiche. Gerichtsvollzieher und Richter, Polizisten und Justizangestellte mussten sich von ihm - mit Verlaub - saudumm anreden lassen: "Nazis", "Menschenrechtsverletzer", "Antidemokraten". Die Konsequenzen: sieben Geldstrafen, drei Mal Haft auf Bewährung. Auch zur Tatzeit 2016 stand er unter Bewährung.Damals hatte sich der arbeitslose Thüringer auf die Weidener Justiz eingeschossen. Er beleidigte eine Angestellte am Telefon. Landgerichtssprecher Markus Fillinger kündigte er per Mail Konsequenzen an, wenn dieser einen "Fragenkatalog" nicht schnellstens beantworte ("Kann es sein, dass Sie eine antidemokratische Neigung in sich tragen?"). Das Amtsgericht entschied im Frühjahr auf 1 Jahr 6 Monate Haft wegen Beleidigung und versuchter Nötigung.Dieses Urteil änderte das Landgericht ab. Die Nötigung fiel weg. Landgerichtsvizepräsident Georg Grüner verhängte nur für die Beleidigung ein halbes Jahr Haft ohne Bewährung. Seit Oktober ist der Thüringer aufgrund eines Haftbefehls aus Arnstadt ohnehin schon hinter Gitter. Dort hatte er eine Richterin fotografiert und auf Facebook gestellt. Titel: "Verbrecher wollen Urteile sprechen."Grüner wertete zu seinen Gunsten, dass die Beleidigungen aus einem "Sendungsbewusstsein" heraus und nicht aus bloßer Gehässigkeit erfolgten. Zudem sei dem Justizsprecher mit Klage, Schadensersatz (mindestens 5000 Euro) und einem Anruf bei der Dienstaufsicht gedroht worden, also "mit legalen Mitteln". Eine Klage wurde später tatsächlich am Verwaltungsgericht Regensburg eingereicht. Grüner folgte damit Verteidiger Rouven Colbatz. Dieser sagte: "Wenn das Nötigung ist, könnten 80 Prozent der Rechtsanwälte und Inkassobüros den Schlüssel umdrehen."Für Staatsanwalt Hans-Jürgen Schnappauf war schwer verständlich, "wie sich Leute wie der Angeklagte, die eine doch recht alternative Vorstellung von Realität und Wahrheit haben, als von einer willkürlichen Justiz gebeutelte Menschen darstellen". Quasi als "Robin Hood des deutschen Pressewesens". Der Landgerichtssprecher wäre dann "der fiese Sheriff von Nottingham, der im Auftrag des Landgerichtspräsidenten, King John, die dunklen Machenschaften der Justiz verschleiert".Nonsens? Eben. Natürlich sei Kontrolle durch die Presse wichtig, um Missstände herauszuarbeiten und darauf hinzuweisen. Aber man lebe eben "nicht im England des 12. Jahrhunderts, in Korruptistan, der Subsahara oder auf Melmac". "Sondern in der Bundesrepublik Deutschland mit einem Justizsystem, um das uns andere Länder beneiden." Die hochmotivierten Mitarbeiter leisten einen Eid auf die demokratische Grundordnung. "Sie machen ihren Job."Schnappauf zweifelte am Auskunftsanspruch des Angeklagten, der nicht im erforderlichen Auftrag einer Redaktion tätig ist: "Ihnen ging es nur darum, diese Mitarbeiter zu beleidigen. Das hat mit Pressefreiheit nicht das geringste zu tun." Insofern greife auch das Argument nicht, der Angeklagte drohe mit legalen Mitteln. "Ich kann nach einem Unfall Schadensersatz geltend machen. Aber nicht, wenn ich gar keinen Unfall hatte." Er forderte 1 Jahre 10 Monate Haft.Der arbeitslose Ledige lebt von "Unterstützung durch eine Religionsgemeinschaft". Ein Psychiater hat ihm jüngst eine mögliche "Persönlichkeitsstörung mit verstärktem Geltungsbedürfnis" attestiert.

Von Christine Ascherl

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Mit einem Teil-Freispruch für Mike H. hatte seine Anhängerschaft offenbar nicht gerechnet. Sonst wäre Berufungsrichter Georg Grüner per Facebook am Mittwoch nicht noch als "Inquisitor" und "beleidigte Majestät ihrer aller Selbstherrlichkeiten" bezeichnet worden, die eine "miese Showveranstaltung abzieht".Staatsanwalt Hans-Jürgen Schnappauf kann's auch nicht gelesen haben, sonst hätte er für sein Plädoyer nicht ausgerechnet das englische Königreich mit hineingezogen. Sein Plädoyer war einziger Lichtblick im Verfahren gegen einen armseligen Berufsquerulanten, der sich - so der Staatsanwalt - "die Justiz als Projektionsfläche für seine eigene Unzulänglichkeit ausgesucht hat". Der Staatsanwalt fordert vergeblich: "Da muss die Justiz als wehrhafte Justiz auftreten und nicht kleinbeigeben."Bleibt die Frage: Was muss sich ein Staatsdiener alles gefallen lassen? Von einem zehnfach Vorbestraften unter Bewährung? Offenbar einiges.

