Die Strafkammer des Landgerichts Weiden schickt einen Neustädter (42) fünfeinhalb Jahre hinter Gitter. Er hat gestanden, mit seiner Stieftochter im Alter zwischen 9 bis 16 Jahren sexuell verkehrt und deren Mutter in einem Fall vergewaltigt zu haben. Eine volltrunkene Bekannte missbrauchte er im Schlaf.

Zum Nachteil des Angeklagten wertete Vorsitzender Richter Walter Leupold, dass der Mann das Vertrauen des Mädchens ausgenutzt habe. "Er hat das Kind über Jahre betreut, zum Teil besser als die Mutter." Nicht selten flüchtete sich das Kind aus dem häuslichen "Messie-Haushalt" in die Wohnung des Freundes der Mutter. "Er hat sich gekümmert, sie von der Schule abgeholt." Sie nannte ihn "Papa". "Dieses Verhältnis hat er gnadenlos ausgenutzt."Als das Mädchen im Jahr 2009 neun Jahre alt war, begannen die sexuellen Übergriffe mit Streicheleien über der Kleidung. Das steigerte sich, bis es ab dem 16. Lebensjahr mindestens 40 Mal zum Geschlechtsverkehr kam. Als Drohung stand die Trennung von der Mutter im Raum. Das war nicht im Sinne des Mädchen: "Die Mutter hatte in ihm einen gewissen Anker, dass sie nicht völlig absackt." Das Verhältnis zu den Kindern wäre mit einer Trennung beendet gewesen: "Das wollte man auch nicht. Bei ihm war es sauber, da gab es ordentliches Essen", so Leupold.Die Vergewaltigung der Mutter soll sich ereignet haben, nachdem diese schließlich selbst Schluss gemacht hatte und umgezogen war. Der Angeklagte suchte sie in ihrer Wohnung auf, wo er versuchte, sie zu entkleiden. Die Frau griff zu einem Küchenmesser, das er ihr abnahm. Er soll ihr dann die Kleidung vom Leib gerissen und sie zu Boden gebracht haben. Für Leupold eine klare Vergewaltigung, auch wenn der Angeklagte zu Prozessbeginn von "einvernehmlich" sprach: "Er wusste natürlich, dass ihr Wille entgegenstand." Der Landgerichtsarzt hat dem Angeklagten mangelnde Empathiefähigkeit attestiert. "Er kann sich nicht in Opfer hineinfühlen. Diese Fähigkeit geht ihm ab."Positiv angerechnet wurde dem Neustädter, dass er am Ende alles gestanden hat. "Ohne Geständnis würden wir uns bei um die acht Jahre bewegen", sagte Leupold. Der Angeklagte ersparte damit der inzwischen 17-Jährigen den Gang vor Gericht. Stattdessen wurde die Aussage, die sie bei der Polizei gemacht hatte, auf Video gezeigt. Als Zeugen sagten die Vernehmungsbeamten aus. Zu Gunsten des Mannes wertete die Kammer zudem, dass die erwachsenen Opfer nicht an einer Verfolgung interessiert waren. Sie wären beide nicht von sich aus zur Polizei gegangen. Das Mädchen erstattete die Anzeige, was aber ebenfalls nicht von ihr ausging. Sie wurde von der Schwester des Angeklagten "angeschoben".Im Prozess hat sich der 42-Jährige bei den Geschädigten entschuldigt, was ihm das Gericht abnahm: "Wir gehen davon aus, dass es ihm schon leid tut, sich sein Vergnügen auf Kosten anderer geholt zu haben." Staatsanwalt Hans-Jürgen Schnappauf hatte 5 Jahre und 10 Monate Haft gefordert, Verteidiger Christoph Scharf 5 Jahre. Der Anwalt informierte, dass eine Revision nicht geplant sei.