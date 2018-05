Die Karriereleiter nimmt Heindl trittsicher. 1986 begann er seinen Dienst in der Justiz. Er war in seinen 32 Berufsjahren in etwa zu gleichen Teilen als Staatsanwalt und Richter, stets in der ihm eigenen umsichtigen Weise. Heindl war in Hof, Tirschenreuth und Weiden eingesetzt, und dies schon früh in leitenden Positionen. Die Ernennung zum Präsidenten habe ihn gefreut: "Es ist wichtig und motivierend für die Kollegen, dass man örtliche Kräfte stärkt." OB Seggewiß sieht das ähnlich: "Ich bin froh um ein bekanntes Gesicht." Man pflege den kurzen Draht. Bei Landrat Andreas Meier hat sich Heindl schon vorgestellt. Die Visite im Landratsamt Tirschenreuth steht noch aus: Dann treffen ehemalige Schulkameraden aufeinander. Landrat Wolfgang Lippert und Heindl haben in Tirschenreuth gemeinsam Abitur gemacht.Am Abend pendelt der Vater dreier erwachsener Söhne gern wieder heim nach Waldsassen: "Hier lade ich meinen Geist wieder auf - wie der Weidener Stadtrat ja auch." Und: "Es ist manchmal ganz gut, nicht dort zu leben, wo man arbeitet, vor allem in meinem Beruf." Die ersten Verfahren der 1. Strafkammer unter seinem Vorsitz laufen schon.Den Freitag, 13. Juli, spart man bei den Terminierungen aus: Dann wird der bayerische Justizminister Winfried Bausback Heindl offiziell in sein Amt einführen. Die Nachfolge für den Posten des Amtsgerichtsdirektors ist noch nicht geklärt. Aber erste Lücken nach mehreren Pensionierungen und Verschiebungen werden schon geschlossen: Der Etzenrichter Josef Weidensteiner , zuletzt Richter am Oberlandesgericht Nürnberg, wird ab 1. Juni ans Landgericht Weiden abgeordnet. Vom Amtsgericht Nürnberg wechselt Mitte Mai Strafrichter Matthias Biehler ans Amtsgericht Weiden; er wohnt in Parkstein.