Eigentlich wäre der "Praxistag Feuerwehr" bereits letzte Woche gewesen: Alle Abgeordneten der SPD waren am Montag in einer Feuerwehr ihres jeweiligen Stimmkreis vor Ort - nur für Weiden machte man eine kleine Ausnahme. Aufgrund der Geburtstagsfeier von Oberbürgermeister Seggewiß wurde er kurzerhand verschoben.

Landtagsabgeordnete Annette Karl informierte sich deshalb am Montag bei Richard Schieder (Stadtbrandrat), Ludwig Grasser (Stadtbrandinspektor) und Peter Stahl (Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr) über Personalstärke, Zuschusswesen und Finanzierung der Freiwilligen Feuerwehr in Weiden. Die Abgeordnete wollte wissen, wo es Verbesserungsbedarf gibt. "Denn das ist unsere Aufgabe als Opposition: Wir müssen so lange nörgeln, bis sich etwas ändert", betont Karl. Für sie sei dieser Besuch auch ein Zeichen der Wertschätzung. "Die Ehrenamtlichen bei der Freiwilligen Feuerwehr brauchen ordentliche Unterstützung." Denn von den aktuell 95 Ehrenamtlichen wird viel abverlangt: Im Jahr 2016 waren sie 4409 Stunden im Einsatz und "alleine letzte Woche hatten wir vier Mal Vollalarm", erklärt Schieder, "dazu kommen noch die Übungen." Pro Jahr sind das zehn, ohne Extras wie Atemschutz oder Drehleiter-Übungen.Annette Karl erkundigte sich beispielsweise nach der Weidener Nachwuchsfeuerwehr und freute sich über positive Neuigkeiten von Richard Schieder: "Fast die Hälfte unserer Jugendfeuerwehr bleibt aktuell ehrenamtlich bei uns." Dafür sei aber Einsatz gefordert, so Schieder weiter. Die Freiwillige Feuerwehr lockt mit ihrer Kinderfeuerwehr schon die 8- bis 12-Jährigen. "In diesem Alter sind die Kinder noch sehr begeisterungsfähig." Spielerisch lernen die Kinder Schutzkleidung und die Autos kennen, zum Beispiel bei einer Schnitzeljagd durchs Haus.Ein großes Anliegen der Weidener Freiwilligen Feuerwehr wäre die Förderung von Schutzanzügen durch den Freistaat: "Die Anzüge für Träger von Atemschutzgeräten kosten rund 800 Euro. Wenn diese Anzüge aber vier Tage zur Reinigung weg sind, haben wir meist ein Problem", erzählt Schieder. Darum bat er Annette Karl: Die Anschaffung einer zweiten Garnitur von Anzügen soll vom Freistaat gefördert werden. Das wünscht sich auch der bayerische Feuerwehrverband in seinem Antrag. Auch am Thema Feuerwehrschulen sei dranzubleiben, bat Schieder. "In den drei bayerischen Schulen fehlen nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Betten."Annette Karl stellte fest: Um die Freiwillige Feuerwehr Weiden ist es gut bestellt. "Da ziehen alle an einem Strang." Den Anliegen der Wehr will sie sich auf jeden Fall annehmen.