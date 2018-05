Am Montag, 14. Mai, feiert Adolf Baumann seinen 80. Geburtstag und freut sich, dass er bei guter Gesundheit ist. "Eigentlich bin ich ständig auf Achse", erzählt er uns am Telefon. Zudem hielten ihn seine Leidenschaft fürs Wandern und seine fünf Enkelkinder fit. Die 15 Monate alte Franziska ist das Nesthäkchen. Der Geburtstag am Montag gehöre der Familie mit den Söhnen Stephan und Markus sowie Tochter Christiane . Erst am Samstag drauf werde mit Freunden, Vereinen und Bekannten in großer Runde gefeiert. Baumann will auf Geschenke verzichten. Stattdessen freue er sich über Spenden für die Kirche St. Sebastian.Adolf Baumann schloss 1965 das Studium der Agrarwissenschaften mit dem Diplom ab. Tierzuchtamt Weiden und Landwirtschaftsamt Tirschenreuth waren erste Stationen, bevor er ab Herbst 1973 seine Tätigkeit am Landwirtschaftsamt Weiden aufnahm, wo er als Berater und Lehrkraft tätig war.1992 wurde er zum Leiter der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Tierhaltung Almesbach sowie der neugegründeten Höheren Landbauschule Almesbach berufen, um schließlich ab November 1995 bis 2003 die Leitung des Amtes für Landwirtschaft und Ernährung und der Landwirtschaftsschule Weiden zu übernehmen.