Verkehrsentlastung geht anders. Schon kurz nach der Wiedereröffnung der Sedanstraße steht der Verkehr wieder still. Am späten Montagvormittag zieht sich der Stau vom Issy-les-Moulineaux-Platz bis zum Josefshaus. Eine der bislang beiden Abbiegespuren dort fiel der neuen Radspur zum Opfer. Stadtsprecher Norbert Schmieglitz verweist auf vormalige "Beschwerden der Radfahrer", wonach sie sich auf den Fahrbahnen der Sedanstraße vor dem Josefshaus unsicher gefühlt hätten. Nun hätten sie Platz.

Dieser allerdings fehlt den Autos. Trotz zweier Pfeile können sie sich nicht mehr nebeneinander einordnen. Inwieweit das die Sicherheit für die Radler erhöht, bleibt fraglich: Immer wieder suchen Autofahrer die alte Abbiegespur - und blockieren den Radweg. Andere fahren an der Ampel bis in den Wartebereich der Radler. Ob sich die Wagenlenker an die Situation gewöhnen? Ein Tipp bleibt auf jeden Fall: Wer auf Innenstadt-Straßen unterwegs ist, sollte ein paar Minuten mehr einplanen.