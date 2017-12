Am Heiligen Abend gedachten die Rehbühl-Siedler ihrer Verstorbenen und Gefallenen. Martha Bogner hatte am Mahnmal Fackeln aufgestellt, den Christbaum geschmückt und ein Christkind in eine Krippe aus Stroh gebettet. Sängerin Christina Zahn stimmte das Lied "Heiliger Abend" an, an der Gitarre begleitet von Andreas Kopp. Beide gehören der Jugendgruppe der Rehbühl-Siedler an, die zweite Gitarre spielte zweiter Vorsitzender Oswald Zahn. Vorsitzender Hans-Jürgen Meier sprach über Bräuche an Heiligabend. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß lobte diese über 40-jährige Tradition der Siedler. "Das ist einmalig in unserer Stadt." Am Ende sangen die Besucher "Stille Nacht".