Weiden . (uz) Die Langwaffenschützen der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft hatten sich für die bayerische Meisterschaft auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück qualifiziert. Mehrere hundert Schützen aus dem Freistaat ermitteln dabei ihre Meister. Bei den Zielfernrohrgewehren ist zu erkennen, dass sich eine kleine Gruppe von sehr guten Schützen gebildet hat, die zuverlässig die volle Ringzahl von 300 schießen kann. Irmi Knöbl von der FSG belegte in der 50-Meter-Disziplin den dritten und bei den 100 Metern den zweiten Platz. Das gute Training im Verein hat sich ausgezahlt. 2018 will die FSG mit einer noch größeren Mannschaft antreten: Dann erfüllen zwei Frauen und zwei Männer die Altersgrenze von 51.Tipps und TermineDie Rockabilly-Formation "The Satellites" spielt am Sonntag, 6. August, um 16 Uhr bei der Sommerserenade. Die fünf Jungs mit Schlaghose, Schmalzlocke und Kontrabass erinnern an das Amerika noch vor Elvis Presley. Im Repertoire: "Wild Girl", "Crazy Child", "Satellite Bop", oder "Tiny Space Man". Neben der Musik warten noch weitere Überraschungen aus den 40ern und 50ern.