In einem anderen Umfeld als bisher tritt Christian Demleitner zur Regatta an. Der Laser-Segler des Yachtclubs nimmt als internationaler Teilnehmer an der Balkan-Championship auf dem Marmarameer in Tekirdag (Türkei) teil und erreicht den zweiten Platz in der Disziplin Laser Radial.

Bei der diesjährigen 50. Balkan-Championship mit sechs teilnehmenden Balkanländern waren auch internationale Segler zugelassen. 190 Teilnehmer traten in acht Segelklassen an. Aufgrund der aktuellen politischen Situation trat Demleitner die etwas längere Reise mit gemischten Gefühlen an. Aber die türkische Gastfreundschaft war überwältigend. Auch die perfekte Organisation durch den türkischen Seglerverband und den örtlichen Segelclub war bemerkenswert.Nach zwei Regattatagen mit sechs Wettfahrten und sehr guten Windverhältnissen stand der Weidener Teilnehmer Demleitner auf dem dritten Platz im Laser Radial. Am dritten Wettfahrttag waren wegen Windmangels keine Wettfahrten möglich, so dass der letzte Tag entscheidend war. Da war nach anfänglicher Startverschiebung bei spät einsetzendem Wind noch eine Wettfahrt möglich und Demleitner konnte sich auf den zweiten Platz nach vorne schieben. Den ersten und dritten Platz belegten türkische Segler. Unter großem Medieninteresse wurden die teilnehmenden Seglerverbände, auch der deutsche Seglerverband, für die Teilnahme geehrt.