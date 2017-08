Zwischen Weiden und Mantel ist am Donnerstag, 17. August, um 13.30 Uhr ein Ladekran eines Lastwagens gegen eine Brücke gestoßen. Der Fahrer hatte anscheinend vergessen, den Kran einzufahren. Die Straße ist noch gesperrt.

Laut Polizeibericht kam es am Donnerstag, 17. August, um 13.30 Uhr auf der Staatsstraße 2166 zwischen Weiden und Mantel zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw. Der Lkw-Fahrer, der in Mantel abgeladen hatte, vergaß offensichtlich, den Ladekran einzufahren und stieß bei der Fahrt Richtung Weiden gegen die Brücke an der Überführung Richtung Mallersricht.An der Brücke entstand größerer Schaden. Derzeit ist die Staatsstraße noch gesperrt.