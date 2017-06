Ein halbes Jahrhundert ist es her: Zusammen hatten die Frauen die Klassen 10 a, 10 b und 10 c der Städtischen Realschule für Mädchen besucht, bevor sie 1967 nach der Mittleren-Reife-Prüfung entlassen wurden. Nun sahen sich rund 70 Ehemalige und 7 Lehrer von damals wieder: beim Klassentreffen zum Jubiläum. Die Anfahrtswege, teils bis aus Köln, Stuttgart und München, nahmen einige gerne in Kauf. Kein Wunder: Die Wiedersehensfreude war bis in die Sakristei zu hören, wie Egid Mühlbauer schmunzelnd bemerkte. Der ehemalige Religionslehrer und Pfarrer im Ruhestand gestaltete die Heilige Messe zum Treffen in St. Sebastian, in der auch der verstorbenen Lehrer und Schülerinnen gedacht wurde. Die Kollekte war für die Renovierung der Kirche bestimmt. Der Organist Hermann Lahm - Ehemann einer Mitschülerin - begeisterte mit seinem Orgelspiel. Es folgten Mittagessen und gemütliches Beisammensein im Restaurant der Max-Reger-Halle. Bild: exb