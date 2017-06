Leben genießen trotz Diabetes

Beim Live-Cooking auf der Bühne zieht Kräuterduft durch die Max-Reger-Halle. Mit einem ganz besonderen Programm werden die Besucher beim 20. Diabetikertag in Weiden erfreut. Vor allem geht es um gesunde Ernährung.

(sbü) Groß war auch in diesem Jahr der Publikumsandrang beim Diabetikertag in der Max-Reger-Halle. Bereits zum 20. Mal fand diese Veranstaltung in Weiden statt. Klinikum, Diabetikerbund und zwei Diabetologen organisierten sie auch diesmal. Dass es sich bei Diabetes um eine Volkskrankheit mit bundesweit rund zehn Millionen Betroffenen handelt, war zu spüren. Dicht drängten sich die Menschen um die Ausstellungsstände.Viele nutzten auch die Möglichkeit, kostenlos neue Blutzuckermessgeräte oder Insulinspritzen ("Pens") zu erhalten. Das größte Publikumsinteresse löste jedoch das Schaukochen mit Wildkräuterexpertin und Apothekerin Waltraud Witteler und Küchenchef Martin Schiener vom Klinikum Weiden aus. Wer die gut zwei Stunden dauernde Vorführung erlebt hat, konnte Kochkünste und Lebensmittelkenntnisse wohl erheblich erweitern. Gezeigt wurde zunächst, wie man für gesunde Ernährung kocht und welche Zutaten verwendet werden. Sehr ausführliche wurden immer wieder medizinische Eigenschaften der Zutaten erläutert.Moderator des Schaukochens war Diabetologe Dr. Georg Aderbauer. Das Motto: "Genussvoll leben mit Diabetes". Die Krankheit müsse keinesfalls mit Einschränkungen von Lebens- und Essqualität verbunden sein. Vorausgesetzt man beachtet die Regeln für gesunde Ernährung und Lebensweise, die für alle Menschen gelten. Vom Schaukochen konnten auch Nichtdiabetiker profitieren. Dazu stellte die Kräuterexpertin fest: "Ich halte nichts von Diäten, dies klingt nach Zeigefinger." Man sollte sich vielmehr der "unheimlich großen Vielfalt der Pflanzenwelt bedienen und nicht immer nur Schnitzel und Schweinebraten essen".Von Weizensemmeln könnte man durch Emmer-Mehl-Produkte allmählich wegkommen. Emmer-Mehl sei der Urweizen, der die zahlreichen Manipulationen der gängigen Weizensorten nicht erfahren habe. Er enthalte "viel mehr Inhaltsstoffe" und alle Vitamine und Spurenelemente, die der Diabetiker braucht. Auch in unserer Gegend würde Emmer angebaut und verkauft. Auf dem Speisezettel von Witteler und Schiener standen Pfifferling-Ravioli aus Emmermehl, ein Giersch-Petersilienpesto und eine Bunte-Basis-Gemüsesuppe. Die Rezepte können auf www.wildkräuter-akademie.de heruntergeladen werden.Fast ganz nebenbei gab es eine lange Reihe von Tipps: "Nehmen Sie unbedingt eine Mehlsorte höher als Typ 405." Oder: "Die gesättigten Fetten in den Pommes werden zu einem Fettklotz im Magen." Kurkuma sei als Gewürz für Diabetiker besonders geeignet, Topinambur sei "die Diabetikerkartoffel".An den Informationsständen der Messe konnten die Besucher die neuesten Entwicklungen im Bereich Blutzuckermessung, Insulinverabreichung und sonstiger Hilfsmittel für Diabetiker erfahren. Vorgestellt wurden neue und leichter zu bedienende "Insulin-Pens" (Insulinpumpen). Bei den Blutzuckermessgeräten mit Farbsignalen wird traditionell "gestochen" und gemessen. Bei einem alternativen System wird ein Sensor unter die Haut geschoben und die Werte am Lesegerät abgelesen.Neueste Modelle von speziellen Schuhen und nahtfreien Strümpfen für Diabeteskranke und von Gehentlastungshilfen ("Orthesen") wurden ebenso präsentiert wie eine physikalische Gefäßtherapie. Diabeteskrankheit sei häufig mit schlechter zirkulierendem Blut in den Beinen verbunden, wurde an diesen Informationsständen erklärt. Eröffnet wurde der Diabetikertag durch Professor Dr. Frank Kullmann, Chefarzt der medizinischen Klinik I am Klinikum Weiden sowie Ärztlichem Direktor Dr. Thomas Egginger. Für den Diabetikerbund Bayern sprachen Landesvorsitzender Bernd Franz und Regionalvorsitzender Karl-Heinz Stupka.