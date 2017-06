Leben mit den Rückenschmerzen

Millionen von Menschen leiden unter chronischen Rückenschmerzen. Bewegungseinschränkungen und sinkende Lebensqualität sind die Folge. Ein Vortrag bei der Rheuma-Liga behandelt ausführlich dieses Thema.

(sbü) Ab dem 30. Lebensjahr verliert jeder Mensch jährlich durchschnittlich ein Prozent seiner Knochenmasse. Die Bandscheiben werden dünner, die Bänder lockern sich, die Wirbelsäule verliert an Stabilität. Der Verschleiß trifft alle, aber nicht alle haben überhaupt Beschwerden oder dieselben Beschwerden.Mit diesen grundsätzlichen Feststellungen begann Dr. Irina Kern, Chefärztin der Steinwaldklinik Erbendorf, ihren Vortrag "Wenn der Rücken älter wird". Eingeladen hatte die Arbeitsgemeinschaft Weiden-Neustadt der Deutschen Rheuma-Liga in das Café Mitte. Auf drei Ursachen von Rückenschmerzen ging die Medizinerin besonders ausführlich ein. Es waren Bandscheibenvorfall, Spinalkanalstenose und Osteoporose. Auch Tumore und Metastasen im Wirbelkörper könnten Rückenschmerzen auslösen. Bandscheibenvorfälle seien keine Erscheinung des Alters. Die größere Rolle spielten im Alter die Abnutzungserscheinungen."Jeder Fünfte über 60 Jahren zeigt Anzeichen von Spinalkanalstenose." Bewegungseinschränkungen und Schmerzen, die bis in die Beine ausstrahlen, seien häufig die Folge. Von der Osteoporose seien Frauen doppelt so häufig als Männer betroffen. Dabei kommt es zu einem allmählichen Zusammenbruch der Knochen. Bei allen Ursachengruppen wird auf die Nerven im Wirbelkanalkanal Druck und Schmerzempfinden ausgelöst. Manchmal komme es zu einem "wahnwitzigen Leidensdruck".Die Chefärztin erläuterte ausführlich Vorbeugemaßnahmen und Therapien. Generell würde heutzutage nicht mehr so schnell operiert. Die Erfolgsquote im Falle von Operationen bei Spinalkanalstenose liege ohnehin nur im Bereich von 50 Prozent. Deshalb treten andere Behandlungsformen in den Vordergrund. "Ein Koffer voller Schmerzmittel kann allerdings auch nicht die Lösung sein."Sie erläuterte anhand der WHO-Schmerzskala die lange Reihe der zur Verfügung stehenden Schmerzmittel und deren Vor- und Nachteile. Nebenwirkungen gebe es in allen Fällen. Man müsse immer abwägen, ob die Schmerzfreiheit diesen Preis rechtfertige. Deutlich wurde auch, dass die Verordnung von Schmerzmitteln sehr individuell sei. Oft müssten mehrere Medikamente kombiniert werden.Bei Patienten der untersten Schmerzstufe 1 "ist unser Hauptmedikament das Novalgin". Azetylsalizylsäure, Paracetamol, Diclofenac und Ibuprofen stehen wegen ihren Nebenwirkungen oder fehlender Langzeiteignung nicht oben auf ihrer Empfehlungsliste. Bei Schmerzstufe 2 sei Tilidin das Standardpräparat, das Patienten weniger "verwirrt" mache als andere Medikamente. Hydromorphon und Oxykodon kämen als starke Opioide im Falle der extremsten Schmerzstufe 3 zum Einsatz.Bevor operiert werden muss, gibt es die Möglichkeit, Knochenzement in die Wirbel zu spritzen ("Kyphoplastie"). Helfe dies nicht mehr, könnten operativ Metallschrauben und Stifte und andere Knochenimplantate die Wirbelsäule stabilisieren. Risiken bestünden in späteren Anschlussbrüchen bei benachbarten Wirbeln. Kern wies auf vorbeugende Maßnahmen hin. Vitamin D-Mangel müsse verhindert werden, damit die Knochen mit Kalzium versorgt werden können. Durch "Sport in Maßen" werden die Rückenmuskulatur aufgebaut und die Knochen stabilisiert. Bewegungsbäder, Aquajogging und "Aufrechtgehen" seien ebenfalls empfehlenswert.