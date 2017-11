Als der Rauchmelder am Donnerstag gegen 12 Uhr losheult, greift der Nachbar in der Wohnung nebenan zum Telefon. Das hat Schlimmeres verhindert, informiert Stadtbrandrat Richard Schieder.

Denn als die Einsatzkräfte des Löschfahrzeugs die Tür der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße aufbrachen, schlug ihnen bereits dichter Rauch entgegen. Erst Atemschutzträger konnten weiter in die Wohnung vorrücken. Drinnen fanden diese einen eingeschalteten Herd mit bereits ziemlich verkohltem Essen. "Ohne die vorhandenen Rauchwarnmelder und der schnellen Reaktion des Nachbars sowie der Feuerwehr wäre im weiteren Verlauf die Entzündung des Kochgutes unvermeidlich und ein Übergreifen des Brandes auf die Küche wahrscheinlich gewesen", heißt es im Einsatzbericht.Die Feuerwehr Weiden weist deshalb auf die Wichtigkeit von Rauchwarnmeldern in Privathaushalten hin. Die Übergangsfrist zur Nachrüstung in bestehenden Wohnungen endet zum 31. Dezember. Weitere Infos zu den Warnmeldern: www.feuerwehr-weiden.de