Die DLRG-Jugend Weiden hat am Samstag mit zehn Aktiven erstmals am 27. Isar-Schwimmen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft München-Mitte teilgenommen. Bei einer Wassertemperatur von etwa 13 Grad Celsius stürzten sie sich bei Pullach in die Fluten, passierten kleinere Wirbel, Walzen und Bootsrutschen und erreichten nach einer Strecke von rund 5,5 Kilometern das Ziel in Thalkirchen, wo sie bei wärmendem Tee langsam wieder "auftauten". Die zehn Unerschrockenen (von links): Anna Winter, Tobias Richter, Peter und Michael Gleißner, Susanna Hirmer, Melanie Zierock, Markus Koller, Eva Winter, Jutta Wilke und Felix Schneider. Bild: exb