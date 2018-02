Leser schicken Fotos in Faschingskostümen

Das Faschingsfinale ist eingeläutet. Und damit naht die letzte Chance, das Kostüm der Session auszuführen. Und was für originelle Verkleidungen es landauf, landab zu sehen gibt. Das zeigen die Fotos der Faschingsumzüge, die Bilder von den Ball-Sausen und natürlich auch die Aufnahmen der Leser. Nur wenige trauten sich allerdings, ihr Verkleidungsfoto an die Zeitung zu schicken. Umso mehr freuen wir uns über die hier abgebildeten narrisch guten Kostüm-Ideen. Was auffällt? Die Naturverbundenheit. Vom Schmetterling über die Dschungelkönigin bis zum Aloha-Paar.