Leser zeigen, was sie aus weißer Pracht alles schaffen können

Über Nacht sehen Stadt und Land wieder wie verpudert aus. Dazu bläst die typische Eiseskälte des Winters in die Gesichter. Zeit, dass es einem warm ums Herz wird. Unser Vorschlag lautet, einfach die coolen Leserfotos ansehen.

Sie zeigen, was mit Kreativität und Geduld aus der weißen Pracht entstehen kann. Jedenfalls, wenn es etwas mehr vom Himmel flockt als zuletzt. Eine Auswahl der originellen, traditionellen oder auch frechen Fotos finden Sie auf dieser Seite. Die gesammelten Schnee-Werke sind unter dem Motto "So schön kann Winter sein" online in einer Bildergalerie abrufbar. Viel Spaß beim Durchklicken.